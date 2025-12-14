El Racing de Ferrol se despide de A Malata con un regalo

Álvaro Giménez salió de la partida y respondió con un tanto Emilio Cortizas

A Malata despide un 2025 que no pasará a la historia por nada bueno con una victoria que, al menos, le permite mirar el futuro con optimismo. La victoria con la que saldó su último partido del año como local, la que consiguió sobre el Unionistas de Salamanca (2-1) lo mantiene en la segunda posición clasificatoria y, aunque el nivel dado no fue del todo bueno, sí le permite encarar el futuro de una manera más o menos optimista para poder terminar la temporada luchando por el ascenso al fútbol profesional.

Desde el pitido inicial se notó que la visita del Unionistas de Salamanca iba a ser, igual que otras veces, incómoda para el Racing. Porque aunque el equipo ferrolano intentaba tener el control a través de la posesión, su rival se las ingeniaba para mantener bien resguardada su parcela defensiva y atreverse a buscar la portería contraria con velocidad. Así llegaron un par de acercamientos a la portería de un Parera que, sin embargo, solo tuvo que intervenir para detener el lanzamiento de Vítor Olmedo a través de un golpe franco desde la frontal.

Poco a poco el cuadro verde empezó a superar los obstáculos que le presentaba su rival y a llegar con más fluidez y claridad a la portería contraria. No logró generar situaciones de peligro demasiado claras –tan solo un remate de Álvaro Peña dentro del área, tras un centro desde la izquierda, que se fue directamente a las manos del portero visitante–, pero la sensación que daba al encuentro ya era otra. Por eso, a pesar de que el Unionistas de Salamanca siguió llegando, aunque de manera más esporádica, a los aledaños de la portería racinguista, el conjunto de la ciudad naval ya tenía la manija.

El cuadro verde, de esta forma, acabó encontrando su premio a través de un cabezazo en el segundo palo de Álvaro Giménez tras el centro desde la izquierda de Álvaro Ramón. Fue, a poco menos diez minutos del descanso, el tanto que le dio tranquilidad a la escuadra local ante un rival que se vio afectado por el golpe, pero no tanto como para que el castigo fuese a más en el marcador para así hacer frente a la segunda parte son sus opciones de puntuar casi intactas.

Empuje

A la vuelta del descanso la formación visitante dio un paso adelante en busca de la portería racinguista. De ahí que empezase la ronda con asiduidad a la portería defendida por Parera hasta que una acción surgida de un centro desde la derecha fue rematada a gol por el delantero visitante Hugo de Bustos, lo que supuso un mazazo para la escuadra local, que se vio obligada a arriesgar para, de esta manera, recuperar los tres puntos que parecía tener.

Tuvo el Racing la ocasión de recuperar la ventaja cuando una acción a parado finalizó con el derribo de Álvaro Giménez dentro del área cuando se disponía a rematar. Pero lo que parecía una ventaja, en realidad acabó no siéndolo después de que el lanzamiento del delantero alicantino se estrellase en el palo y se marchase lejos de la portería visitante. Al menos, esta acción fue el aviso de que el cuadro verde ya estaba enfrascado en la misión de la búsqueda de un gol que le diese los tres puntos que le permitiesen mantenerse en la segunda plaza... y despedirse por este año de A Malata con un buen sabor de boca.

A la heroica, el cuadro verde se lanzó en los últimos minutos en busca de la portería contraria. De todas las formas posibles buscó el tanto de la victoria –cuando más cerca lo tuvo fue a través de un remate de Gelardo que un defensa rival sacó bajo palos –. Y tanto fue el cántaro a la fuente que al final, en una doble ocasión, Pascu acertó a empotrar la pelota en la portería contraria cuando el tiempo reglamentario estaba a punto de cumplirse para dejar la victoria en casa.