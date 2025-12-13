Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Racing de Ferrol, broche o puntilla al 2025

El Racing disputa su último encuentro del año en A Malata, un factor que espera aprovechar ante un Unionistas de Salamanca que ya ha descabezado al Tenerife

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
13/12/2025 20:07
Antón Escobar, en el duelo ante el Huesca
Antón Escobar, en el duelo ante el Huesca
Emilio Cortizas
Con muchas cosas a favor para que el último encuentro en casa de un agridulce 2025 se convierta en una gran fiesta, A Malata se prepara para este partido ante el Unionistas –16.00 horas–, que puede poner broche o puntilla a estos doce meses. El Racing pisará el césped del fortín verde tras dos jornadas puntuando, en un clásico domingo de fútbol y con una meteorología que, en esta ocasión, parece que dará tregua a futbolistas y afición.

Un enfrentamiento ante una escuadra salmantina contra la que no podrán estar los lesionados Tejera, Artetxe ni el recién incorporado a la enfermería local Álvaro Mardones –”ya están entrenando en el campo y esperemos que pronto estén con nosotros”–, así como el sancionado meta Lucas Díaz, pero sí que podrá regresar David Concha. 

Tanto los que estarán en el campo como los que verán el duelo desde fuera intentarán que el Racing mantenga esa esencia, esa identidad que, a punto de finalizar la primera vuelta, sitúa al grupo local como uno de los pocos que inquieta el dominio tinerfeño.

Pablo López, durante el duelo de esta tarde

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Hay que seguir con esta dinámica y en playoff, como estamos desde la primera jornada"

Para comer turrón y tomar las uvas sin nada con lo que atragantarse, el conjunto de López espera imponerse el domingo a un Unionistas que, como ya avisa el propio técnico “no nos podemos fiar sólo de los números. Es un rival complicado. Ganó el Real Madrid (Castilla) en casa 0-3. Tiene buenos jugadores, está haciendo muy bien las cosas. Que perdió en Ourense, pero a última hora y con un jugador menos”, relata López como aviso de lo que se presenta como una ardua batalla para que los tres últimos puntos en A Malata se queden.

Concentración y estado de alerta se presentan como dos de los pilares para que el grupo de Simón no sorprenda al de López, convencido de que los suyos van a mantener su identidad y “nosotros haciendo lo que tenemos que hacer en nuestro campo, con nuestra afición, seguro que haremos un buen partido”.

Un Unionistas que se llevó casi con sabor a victoria un empate ante la Ponferradina a pesar de bajas importantes, por lo que López prevé que “puedan dar continuidad a alguno de los jugadores que lo hizo bien en ese partido. Que vuelva a incorporar a Farru, central zurdo y a Encuentra, de lateral izquierdo a pesar de ser diestro”. Unas variables presentes en los planes verdes que quiere cerrar el año sumando y exhibiendo en A Malata.

