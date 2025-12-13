Mi cuenta

Racing de Ferrol

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Hay que seguir con esta dinámica y en playoff, como estamos desde la primera jornada"

El técnico local, totalmente enfocado en un Unionistas que sabe descabezar gigantes

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
13/12/2025 15:57
Pablo López, durante el duelo de esta tarde
Pablo López, durante el duelo ante el Barakaldo
Alfaquí
Pablo López mira el vaso medio lleno desde una privilegiada segunda posición. Volviendo a jugar en A Malata, un feudo en el que, en esa clasificación como anfitrión, coloca a los ferrolanos en una novena posición –“o quinta”, indicaba el preparador, “depende de cómo miremos”–, empatado a puntos con otras cuatro formaciones –incluido el Tenerife–, lo que tiene claro el entrenador del Racing antes de este importante duelo ante el Unionistas es que “hay que seguir así, con esta dinámica. Continuar en puestos de playoff como venimos estando desde la primera jornada”.

El grupo ferrolano puede volver a igualar esa racha de tres encuentros puntuando –que ya hizo con el empate ante el Ourense y las victorias ante Osasuna Promesas y Arenas Club–, un camino que en la casa verde van andando partido a partido y en esta ocasión con la ayuda de la afición. “El foco es el encuentro ante el Unionistas. Los objetivos a largo plazo en el fútbol no existen, sólo se puede pensar en esta semana, ir ganando y consiguiendo puntos”, señalaba el técnico.

Y si bien en esta senda ahora se encontrarán con un rival que ya sabe lo que es descabezar a un grande –lo hizo con los canarios–, López, aunque siempre con el lógico estudio del rival, mira más hacia dentro. “Sabemos que tenemos que marcar nuestro camino y no fijarnos en otros rivales. Una victoria fuera de casa hace bueno el empate de casa al volver a ganar”, aseguraba el preparador, tras una semana en la que los tres puntos en el Príncipe Felipe han “dado más alegría, más confianza durante estos días. Ha sido una buena e importante semana de trabajo de cara a este partido”, añadía el técnico pocas horas antes del choque.

López alabó el trabajo de un Mario Simón que previamente tenía muy buenas palabras para un Racing al que confía batir –es un gran entrenador, un gran cuerpo técnico”–, esperando, al igual que con otros rivales, un Unionistas quizá con cambios para medirse al grupo verde.

“La mayoría, incluso el líder, varía su manera de defender o de jugar. Está bien que los entrenadores contrarios reconozcan tu trabajo por que a veces no se percibe tanto”, señalaba un entrenador que quiere cambiar el foco hacia “los importantes y lo que hacen y desarrollan el trabajo son los jugadores. Son los que tienen la calidad y el talento para desarrollar lo que nosotros tratamos de plantearles” y de que éste dé sus frutos en una esperada victoria en A Malata. 

