Juguetes y libros para llenar los aledaños de A Malata

La campaña organizada por la Fundación Racing Club Ferrol, dentro de su colaboración en la “Operación Juguete” de la OJE, llega el domingo a su última jornada con el encuentro que disputan en A Malata el Racing de Ferrol y el Unionistas.

La afición puede llevar a la fortaleza verde sus libros y juguetes, estando habilitados puntos de recogida en el campo, para que más de 400 niñas y niños puedan sonreír el próximo 6 de enero. Una iniciativa que en las últimas jornadas tuvo en las oficinas de A Malata su punto de encuentro y que asimismo se trasladó a Odeón, con la presencia Azael, Álvaro Peña y Edgar Pujol.