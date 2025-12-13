Racing de Ferrol
Juguetes y libros para llenar los aledaños de A Malata
El duelo ante el Unionistas, última jornada de recogida para la "Operación Juguete"
La campaña organizada por la Fundación Racing Club Ferrol, dentro de su colaboración en la “Operación Juguete” de la OJE, llega el domingo a su última jornada con el encuentro que disputan en A Malata el Racing de Ferrol y el Unionistas.
La afición puede llevar a la fortaleza verde sus libros y juguetes, estando habilitados puntos de recogida en el campo, para que más de 400 niñas y niños puedan sonreír el próximo 6 de enero. Una iniciativa que en las últimas jornadas tuvo en las oficinas de A Malata su punto de encuentro y que asimismo se trasladó a Odeón, con la presencia Azael, Álvaro Peña y Edgar Pujol.