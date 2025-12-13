Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Juguetes y libros para llenar los aledaños de A Malata

El duelo ante el Unionistas, última jornada de recogida para la "Operación Juguete"

Redacción
13/12/2025 20:13
Algunas de las donaciones a principios de esta semana
Algunas de las donaciones a principios de esta semana
M. T.
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La campaña organizada por la Fundación Racing Club Ferrol, dentro de su colaboración en la “Operación Juguete” de la OJE, llega el domingo a su última jornada con el encuentro que disputan en A Malata el Racing de Ferrol y el Unionistas. 

La afición puede llevar a la fortaleza verde sus libros y juguetes, estando habilitados puntos de recogida en el campo, para que más de 400 niñas y niños puedan sonreír el próximo 6 de enero. Una iniciativa que en las últimas jornadas tuvo en las oficinas de A Malata su punto de encuentro y que asimismo se trasladó a Odeón, con la presencia Azael, Álvaro Peña y Edgar Pujol.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Antón Escobar, en el duelo ante el Huesca

Racing de Ferrol, broche o puntilla al 2025
Miriam Tembrás
Las molestias de Claire Melia harán que Dalayah Daniels tenga que estar muchos minutos en pista

Encuentro de gallitos entre el Baxi Ferrol y el Hozono Global Jairis
Iago Couce
El Valdetires no pudo terminar su último partido en casa por culpa de la condensación

El Valdetires Ferrol afronta un reto enorme en una de las pistas más complicadas
Redacción
Imagen de archivo de una pasada edición del memorial

El Memorial Adolfo Ros junta a casi 850 atletas
Redacción