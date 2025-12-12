Los intocables de un Unionistas de Salamanca al alza

El Unionistas está en un dinámica positiva Unionistas

Hay una máxima en el fútbol y en la vida que es “lo que funciona, no se toca”. Esa directriz la está siguiendo a rajatabla el Unionistas de Salamanca, próximo rival del Racing de Ferrol, sobre todo tras el cambio de entrenador –comenzó la temporada Oriol Riera y le sustituyó Mario Simón–.

Después de un comienzo nefasto de campaña, en el que llegó a ir colista, el conjunto salmantino, tras esa salida –se fue traspasado al Istra 1961 croata el 17 de septiembre–, dejó de experimentar con sus equipos titulares y comenzó a optar por prácticamente los mismos jugadores, con alguna pequeña variación para tratar de revertir la situación. Abrazó esa expresión como nunca se había hecho y lo cierto es que no le ha podido salir de mejor manera.

Desde la llegada de Mario Simón, Unionistas apenas ha perdido tres encuentros –frente al Arenas de Getxo (0-1), el Celta Fortuna (0-2) y Ourense (4-3)–, el resto son victorias –cinco– y empates –cuatro–. Todos estos resultados le permitieron escalar hasta la undécima posición que ocupa actualmente, a sólo cinco puntos del playoff. Sin duda, una remontada notoria.

Esta, como ya se mencionó, esta basada en esa premisa de lo que funciona, no se toca. Y es que hasta once jugadores han jugado trece o más partidos –Unai Marino, Víctor Olmedo, José María Pérez ‘Farru’, Aleix Gorjón, Juan Jesús Rodríguez, Álvaro Gómez, José Manuel ‘Jota’ López, Carlos de la Nava, Abdelilah Damar, Pere Marco y Hugo de Bustos–. De todos ellos, hay cuatro (Marino, Olmedo, Farru y Juanje) que fueron titulares en catorce ellos, lo que da buena fe de la confianza que tiene el técnico en ellos. De igual manera, también la tiene en Gorjón, Álvaro Gómez y Jota, que lo hicieron en trece, mientras que en los otros dos encuentros fueron suplentes, pero acabaron jugando.

Sobrecarga

Sin duda, Mario Simón tiene un grupo de intocables que salvo sanciones o lesiones no va a cambiar. Son los que le ayudaron a darle a la vuelta a la situación y eso le puede salir muy bien o muy mal, ya que hasta siete jugadores sobrepasan los mil minutos jugados –algunos llevan 1.260– y no están tan frescos como sus compañeros, que apenas tienen ritmo competitivo debido a su poca participación.

Con todo, en esta tesitura hay un jugador que está destacando y ese es Gastón Vallés que, en la mitad de minutos que sus compañeros, apenas suma 447, es el máximo goleador, empatado con Olmedo –que también ese el mejor asistente con dos pases de gol–, con tres dianas. Sin duda, habla de su gran aportación al equipo salmantino. Pero eso, sin embargo, no le vale para ganarse un hueco en el equipo titular, ya que apenas ha formado parte de él en cinco ocasiones, siendo la primera en la jornada 11.

Quizá, con su entrada, su entrenador se haya dado cuenta de la importancia de rotar, pero todavía no tiene la confianza suficiente para quitar a sus hombres clave y dar la oportunidad a otros futbolistas que pueden salir con más energía y aportar más cosas. Pero, en el fútbol, como lo importante son los resultados, hasta que estos no sean malos, como dice la máxima, "lo que funciona, no se toca".