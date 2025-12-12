Mi cuenta

La balanza Racing de Ferrol-Unionistas, a favor de los salmantinos

El conjunto verde sólo cuenta con tres victorias en los diez duelos disputados ante el conjunto castellanoleonés

Redacción
12/12/2025 05:15
Encuentro entre ferrolano y salmantinos en A Malata
Encuentro entre ferrolano y salmantinos en A Malata
Jorge Meis
El Racing de Ferrol sigue su camino en una Primera Federación en la que su victoria ante el Cacereño le valió para asaltar el segundo lugar y el empate firmado por el Tenerife en Lugo le hace tener el liderato a cinco puntos. Así, los de Pablo López, como bien indicó el meta Miquel Parera al ser nombrado mejor jugador del pasado mes, esperan continuar con su buena racha este domingo ante un Unionistas de Salamanca que, eso sí, ya aventajan a los ferrolanos en la histórica balanza de enfrentamientos entre ambos.

Parera lo ha jugado todo en la competición liguera

Miquel Parera, jugador del Racing de Ferrol: "Queremos quedar primeros, es nuestro objetivo"

Con un total de diez duelos desde el inicio de este siglo, en Segunda o en Primera RFEF, los ferrolanos quieren dar un nuevo paso para cambiar las ahora favorables cifras del grupo salmantino. Y es que el conjunto que ahora entrena Mario Simón se presenta el domingo en A Malata con un 50 por ciento de victorias en los duelos disputados por ambos. Con cinco triunfos en diez partidos, por tres de los ferrolanos, y los dos empates que completan esta lista de duelos, parece el momento adecuado para que los de la ciudad naval comiencen a igualar cifras.

De hecho, en sus duelos más recientes, los correspondientes a la campaña del ascenso racinguista a Segunda, los salmantinos salieron victoriosos de A Malata (0-1) en la que fue la segunda de las siete derrotas cosechadas por los de Parralo en ese ejercicio. Mientras, a domicilio los verdes pudieron arañar un punto (1-1) en una jornada 35 en la que el Racing se colocó segundo en una campaña que terminaron líderes las tres últimas jornadas logró el ansiado ascenso.

