Racing de Ferrol

Vínculo inquebrantable del Racing de Ferrol y Clínica Dental Patricia Aneiros

La empresa patrocina el encuentro del domingo ante el Unionistas de Salamanca

Redacción
11/12/2025 21:57
Aneiros y Agra, en la presentación del duelo patrocinado
Aneiros y Agra, en la presentación del duelo patrocinado
Cedida
No estará solo el Racing este domingo ante el Unionistas –16.00 horas–, ya que además del inestimable apoyo de la afición, el duelo estará patrocinado por una Clínica Dental Patricia Aneiros que en ningún momento dudó en seguir prestando su apoyo a la casa verde. 

Una empresa con más de dos décadas de historia, como señalaba Daniel Agra, director de Márketing, y con la que “compartimos valores, como el trabajo con niños. Tenemos proyectos sociales, como el de esta semana con Juguetes Solidarios y todas estas acciones con la cantera son vínculos que nos relacionan”, relataba, además de agradecer su “apoyo incondicional”.

Por su parte, Aneiros señaló el “proyecto ilusionante” con el que este año cuenta el Racing, deseando unos éxitos futuros que “para mí, como patrocinadora y seguidora, los vamos a vivir como una victoria colectiva”. Y manteniendo su apoyo a la entidad a pesar del descenso, la empresaria quiso acordarse de Concepción Arenal, señalando que “es más fuerte el hombre que se levanta después de haber caído que el nunca ha caído”, en referencia al esfuerzo y trabajo de la entidad verde

