Racing de Ferrol

Últimas jornadas para la entrega de juguetes y libros en una campaña racinguista que el jueves se trasladó a Odeón

La afición podrá entregar sus donaciones en la oficina del Racing de Ferrol en A Malata el viernes y en el duelo ante el grupo salmantino

Redacción
11/12/2025 21:42
Los jugadores ferrolanos atendieron a sus aficionados más jóvenes y más mayores
Los jugadores ferrolanos atendieron a sus aficionados más jóvenes y más mayores
Emilio Cortizas
La recogida de juguetes que organiza la OJE y que hace unas jornadas puso en marcha la Fundación Racing Club Ferrol, en colaboración con el Concello, amplió ayer sus radio de acción hasta el centro comercial Odeón.

Hasta este establecimiento se desplazaron los jugadores de la primera plantilla Edgar Pujol, Álvaro Peña y Azael, que estuvieron con las niñas y niños que se acercaron para ver de cerca a sus ídolos y llevarse para casa un autógrafo y una foto, llevando un libro o un juguete para que todas las niñas y niños tengan una sonrisa en el Día de Reyes.

Una iniciativa que continuará también mañana y en las oficinas de A Malata en donde, asimismo, hay un buzón para que depositar sus mensajes más especiales. El fin de fiesta de esta campaña será en el partido del domingo ante el Unionistas, al que asimismo la afición puede llevar sus juguetes y libros.

