Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Miquel Parera, jugador del Racing de Ferrol: "Queremos quedar primeros, es nuestro objetivo"

El meta manacorí, elegido como el mejor jugador de noviembre, espera que salga ese "partido redondo" en A Malata

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
10/12/2025 15:24
Parera lo ha jugado todo en la competición liguera
Parera lo ha jugado todo en la competición liguera
Emilio Cortizas
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El manacorí Miquel Parera lo ha jugado todo en Primera RFEF con la camiseta del Racing. Un total de 1.350 minutos de los que los dirimidos en noviembre –450– en los cinco choques ante Tenerife, Arenteiro, Zamora, Barakaldo y Mérida, con dos victorias, otras tantas derrotas y un último empate, le han valido al balear ser el Xogador Estrella Galicia.

El mejor para una afición racinguista que con este galardón no sólo reconoce el trabajo en estos últimos choques, sino desde que comenzó la campaña. Y si bien Parera lo ha visto todo desde su privilegiado lugar en el campo, al meta todavía le falta de su equipo “hacer un partido redondo. Somos capaces de hacerlo. El otro día –con el Cacereño– estuvimos muy bien fuera de casa y ahora, con el apoyo de la afición esperamos también poder conseguir ese partido redondo en casa”, señala el portero llegado de otro Racing, el de Santander.

Imagen del partido entre el Cacereño y el Racing

El Racing de Ferrol vuelve a sonreír (0-1)

Más información

Agradeciendo a la afición todo el cariño mostrado desde su llegada a la ciudad naval, así como este galardón –que no hace más que reforzar mi trabajo y seguir dándome energía para exigirme al máximo cada día”– quiere darles los tres puntos en forma de partido casi perfecto, con un Racing “que salga nuestro mejor nivel durante todo el tiempo de partido”.

La nueva oportunidad para seguir redondeando su buen momento llega este domingo con la visita del Unionistas, en un duelo para el que Parera anima “a la gente a que venga a ayudarnos a ganar los tres puntos, que es lo que queremos todos”. Desde un segundo lugar “de privilegio”, como señaló el meta, Parera quiere, desde el triunfo de Cacereño comenzar a “encadenar victorias, que es lo importante para estar arriba. El otro día hicimos un partido muy serio a nivel defensivo y ofensivo y queremos seguir la buena racha en casa”, aseguraba.

López y Julio Cobos, antes del duelo

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Ponernos segundos es un refuerzo muy grande para el equipo"

Más información

Un ascenso que ni él ni sus compañeros quieren que se detenga en este segundo lugar. “Tenemos la máxima ambición porque queremos quedar primeros y es nuestro objetivo, pero tenemos que ir paso a paso”, señala el guardián de la meta verde.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Casino Ferrolano presentación del desfile de la AECC

Pacientes oncológicos de Ferrolterra, modelos de pasarela por un día
Montse Fernández
Foto de familia con los premiados

Dos naroneses se alzan con galardones en el certamen Xuventude Crea, convocado por la Consellería de Cultura
Redacción
El nuevo mobiliario ya ha sido instalado

El reciclaje del alumnado del CPI As Mirandas se traduce en nuevo mobiliario en el centro
Redacción
Un momento de la visita

La Xunta sufraga la contratación de una decena de jóvenes en Ferrol, Eume y Ortegal
Redacción