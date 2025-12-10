Miquel Parera, jugador del Racing de Ferrol: "Queremos quedar primeros, es nuestro objetivo"

Parera lo ha jugado todo en la competición liguera Emilio Cortizas

El manacorí Miquel Parera lo ha jugado todo en Primera RFEF con la camiseta del Racing. Un total de 1.350 minutos de los que los dirimidos en noviembre –450– en los cinco choques ante Tenerife, Arenteiro, Zamora, Barakaldo y Mérida, con dos victorias, otras tantas derrotas y un último empate, le han valido al balear ser el Xogador Estrella Galicia.

El mejor para una afición racinguista que con este galardón no sólo reconoce el trabajo en estos últimos choques, sino desde que comenzó la campaña. Y si bien Parera lo ha visto todo desde su privilegiado lugar en el campo, al meta todavía le falta de su equipo “hacer un partido redondo. Somos capaces de hacerlo. El otro día –con el Cacereño– estuvimos muy bien fuera de casa y ahora, con el apoyo de la afición esperamos también poder conseguir ese partido redondo en casa”, señala el portero llegado de otro Racing, el de Santander.

Agradeciendo a la afición todo el cariño mostrado desde su llegada a la ciudad naval, así como este galardón –“que no hace más que reforzar mi trabajo y seguir dándome energía para exigirme al máximo cada día”– quiere darles los tres puntos en forma de partido casi perfecto, con un Racing “que salga nuestro mejor nivel durante todo el tiempo de partido”.

La nueva oportunidad para seguir redondeando su buen momento llega este domingo con la visita del Unionistas, en un duelo para el que Parera anima “a la gente a que venga a ayudarnos a ganar los tres puntos, que es lo que queremos todos”. Desde un segundo lugar “de privilegio”, como señaló el meta, Parera quiere, desde el triunfo de Cacereño comenzar a “encadenar victorias, que es lo importante para estar arriba. El otro día hicimos un partido muy serio a nivel defensivo y ofensivo y queremos seguir la buena racha en casa”, aseguraba.

Un ascenso que ni él ni sus compañeros quieren que se detenga en este segundo lugar. “Tenemos la máxima ambición porque queremos quedar primeros y es nuestro objetivo, pero tenemos que ir paso a paso”, señala el guardián de la meta verde.