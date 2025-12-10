Esguince de Álvaro Mardones que se une a Tejera y Artetxe como bajas en el Racing de Ferrol

Mardones, durante el duelo ante el Zamora Jorge Meis

Un esguince en el tobillo derecho lleva a Álvaro Mardones a unirse a la lista de bajas verdes. El local sufrió esta lesión en el duelo ante el Cacereño y ya se encuentra en rehabilitación para regresar cuanto antes. Tejera y Artetxe siguen asimismo planes específicos para recuperarse de sus lesiones, con el primero al margen del grupo por su dolencia en el abductor de la pierna derecha y el segundo evolucionando de forma positiva de la lesión musculotendionsa en el recto femoral de la pierna izquierda.

Las buenas noticias esta semana llegan con el alta de David Concha, que ya se entrena con el resto de sus compañeros.