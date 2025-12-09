Mi cuenta

Racing de Ferrol

Racing de Ferrol, Tenerife y Efesé, cabeza de ratón en Primera RFEF

Los recién descendidos de Segunda División mantienen el tipo a punto de cumplirse la primera vuelta de la competición

Redacción
09/12/2025 20:40
Álvaro Giménez, durante el duelo ante los tinerfeños
Álvaro Giménez, durante el duelo ante los tinerfeños
Emilio Cortizas
Tras quince jornadas disputadas y ya muy cerca del final de la primera vuelta liguera, el camino de las formaciones que, como el Racing, llegaron a esta nueva categoría procedentes de Segunda División ha seguido diferentes ramales. Los de Pablo López conquistaron con su triunfo ante el Cacereño una segunda posición que los sitúa a cinco puntos –gracias al empate con el Lugo– de un Tenerife, que llegó casi de la mano con los ferrolanos a esta competición.

Los tinerfeños conseguirían de este modo regresar a la categoría de plata de manera directa en caso de mantener esta primera posición, mientras que el conjunto de la ciudad naval estaría clasificado para disputar un siempre complicado playoff de ascenso para regresar al fútbol profesional. 

Los de López tienen margen de maniobra en esta “pecera” de cuatro plazas que son las que abren la puerta a la siguiente fase, con tres puntos de renta sobre un Mérida con el que empataron hace unas semanas. Tenerife y Racing han pasado así de cola de león en Segunda, a cabeza de ratón en Primera RFEF, algo que, de momento, no pueden decir un Cartagena y un Eldense que asimismo formaron parte de ese cuarteto maldito que perdió la categoría hace unos meses.

Murcia

La Efesé, quinto, camina en esa fina línea entre los cinco mejores y una sexta posición estéril para el trabajo realizado. Y todo, después de la durísima derrota en el derbi ante el Real Murcia (0-1), con la que ambos equipos empatan a 23 puntos –cifra que también tiene el Teruel, ya fuera de los puestos de playoff–. 

El único que en este tramo de la competición no estaría en la pelea por regresar a Segunda, es un Eldense, décimo, que viene de empatar con el Alcorcón, dejándose dos importantísimos puntos en tierras madrileñas, quedándose en 20. Así, de momento, los cuatro descendidos cumplen, en mayor o menor medida lo esperado, a la espera de un todavía lejano final de competición.

