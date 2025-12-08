El colectivo, la clave de la última victoria del Racing de Ferrol

Álvaro Ramón fue uno de los racinguistas más destacados contra el Cacereño ALFAQUÍ

“Nos merecíamos esta victoria”. Con estas palabras, Álvaro Juan expresó el sentir de la plantilla tras ganar al Cacereño en un partido que, aunque no brillante –“hemos hecho el partido que teníamos que hacer”, añadió–, al menos sí se mostró sólido. “Ha sido una victoria de equipo”, completó. Ahora, el cuadro verde ocupa la segunda plaza de la clasificación y, sobre todo, gana en confianza después de tres partidos –dos del campeonato liguero y uno de Copa del Rey– sin conocer la victoria, algo que había generado ciertas dudas.

Además de por mantener la portería a cero por quinta vez en lo que va de campeonato, la clave del triunfo racinguista en el Príncipe Felipe de Cáceres estuvo en el funcionamiento como bloque. “Hemos hecho un trabajo colectivo muy importante”, señaló el exterior Raúl Dacosta a la vez de destacar la competitivo que se mostró el equipo ferrolano en este enfrentamiento.

A partir de ahora, con tres puntos de ventaja sobre las plazas que ya no clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda, el último goleador racinguista señala que “hay que seguir trabajando para que haya más victorias como esta”. El futbolista talaverano, de hecho, está convencido de que “vamos a sacar esto adelante y conseguir los objetivos”.

Para ello, el cuadro verde también tendrá que aprender a desmontar las defensas rivales cuando se cierren para contener los ataques racinguistas. “Tenemos que buscar situaciones para resolver esa posibilidad”, dice Álvaro Juan.