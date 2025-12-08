Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Eficacia del Racing de Ferrol, nueve puntos por tres goles

El único gol de Álvaro Juan fue más que suficiente para ganar al Cacereño, como ya lo hizo el Racing ante Castilla y Zamora

Redacción
08/12/2025 21:15
Édgar Pujol abraza a Pascu tras anotar el gol de la victoria frente el Real Madrid Castilla
Édgar Pujol abraza a Pascu tras anotar el gol de la victoria frente el Real Madrid Castilla
No le hizo falta más que un gol, eso sí, un golazo, al Racing de Ferrol para auparse a la segunda posición de la tabla clasificatoria del grupo 1 de Primera RFEF. Un imparable tiro de Álvaro Juan que no tuvo contestación por parte de su rival en la noche del sábado, un Cacereño que se vio sorprendido por la formación de Pablo López.

Una inmejorable manera de estrenar su casillero goleador para el jugador de Talavera de la Reina. Una diana insuperable y que no tuvo rival. No le hizo falta otra a la formación racinguista que con esta obra maestra del extremo cerraba una gran jornada y asimismo la puerta a muchas dudas sobre el conjunto de la ciudad naval. El 0-1 con el que la formación verde se impuso en el campo Príncipe Felipe fue la tercera ocasión con la que los verdes se imponían por este marcador, estrecho pero efectivo.

Imagen del partido entre el Cacereño y el Racing

El Racing de Ferrol vuelve a sonreír (0-1)

Nueve puntos son los que el conjunto de López suma ya con una solitaria diana y dejando su portería a cero, otro importantísimo dato para los ferrolano. Unos guarismos que se dieron por primera vez en esta campaña ya en el segundo choque de los ferrolanos, en su visita al Real Madrid Castilla en un partido en el que Pascu abrió, asimismo, su cuenta de dianas –en la que ahora suma cuatro–.

Y si Álvaro Juan anotó en la recta final del choque, su compañero lo hizo en el añadido de la primera mitad, con los verdes aguantando el resultado para sumar la que sería su segunda victoria liguera –la primera había sido, precisamente, ante el Talavera–. Un escaso pero efectivo 1-0 que tardó en repetirse, de hecho, se retrasó un mes, hasta la confrontación ante el Zamora en A Malata. En esta ocasión fue “A quenlla” Antón Escobar el encargado de plasmar la efectividad ferrolana en el minuto 22, con el que fue su segunda, y de momento última, diana con la elástica racinguista

Sin encajar, sin anotar

Un marcador en el que, asimismo, es de destacar la imbatibilidad del grupo ferrolano, en el que fue su quinto encuentro sin recibir goles en contra. Un aspecto clave para mantenerse entre los mejores y que, como es lógico, debe de ir acompañado por cierta efectividad ofensiva. Si el del Cacereño hizo la manita de partidos sin encajar, esta la comenzaron precisamente ante los madrileños, y que aumentó ese mismo mes de septiembre con un empate sin goles ante el Guadalajara que supo a muy poco en A Malata.

López y Julio Cobos, antes del duelo

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Ponernos segundos es un refuerzo muy grande para el equipo"

Parera tampoco tuvo que recoger el balón del fondo de su portería en la épica victoria en el Espiñedo, ante un Arenteiro frente al que se impuso por 0-2, con dianas de otro Álvaro, Ramón, y de Édgar Pujol. Los citados duelos ante Zamora y Cacereño completan esta lista de choques en los que, punto a punto, o de tres en tres, el Racing ha ido poniendo peldaños en una escalera casi hasta el cielo.

