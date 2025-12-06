Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Ponernos segundos es un refuerzo muy grande para el equipo"

López y Julio Cobos, antes del duelo Alfaquí

Valoró mucho el técnico herculino Pablo López los tres puntos conseguidos por su equipo en el terreno de juego del Príncipe Felipe. “Ha sido un partido muy complicado. Sabíamos el campo al que veníamos, con una gran afición”, relataba el entrenador ante “un equipo que está haciendo bien las cosas, con mucha ilusión, con el ascenso del año pasado y con Julio (Cobos) haciendo un trabajo excepcional”, añadía recordando el duelo ante el Talavera o contra el Ourense y Tenerife.

La dificultad de rival y entorno y el triunfo conseguido hace que López asegurase sentirse “muy orgulloso del trabajo de los jugadores por el esfuerzo demostrado”.

Orgullo

El técnico vio a su formación con más control del juego. “Nos faltaba profundizar un poco más. Tuvimos alguna situación clara en la primera parte, muy clara, contra el portero y algunos centros que no estuvimos acertados”. A pesar de no estar atinados en estas llegadas, el Racing siguió insistiendo, los futbolistas “siguieron creyendo, creen en el trabajo diario y eso nos enorgullece”.

Tres puntos que alivian, más que la situación en la tabla de los verdes, su situación anímica en una Primera RFEF que es “muy complicada, es muy difícil ganar en cualquier campo. Todos los equipos tienen buenos jugadores y cuerpos técnicos. Hoy, al ponernos segundos, es un refuerzo muy grande para el equipo y los jugadores”, señalaba López, que quiso agradecer “a la afición desplazada, pues vinieron a 600 kilómetros. Por hacerlo sólo podemos decirle gracias, tanto en casa como fuera, porque siempre nos acompañan y eso es un orgullo para el club”.