El Racing de Ferrol vuelve a sonreír (0-1)

El Racing vuelve a sonreír. Aunque con mucho sufrimiento –más del esperado–, el equipo ferrolano puso fin a la racha de tres partidos –dos de liga y uno de Copa– que llevaba sin ganar con el triunfo que logró en el campo del Cacereño. Este resultado lo mantiene en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda y, sobre todo, le da un respiro para empezar a recuperar el buen juego que ha mostrado a cuentagotas.

A partir de los resultados será la manera en la que el cuadro verde sea capaz de contar con el nivel necesario para estar entre los mejores del grupo 1 de Primera RFEF para, a partir de ahí, luchar por el retorno al fútbol profesional.

No tuvo reparos el Racing en asumir el control a través de la posesión. Además, esta vino acompañada de llegadas a la portería contraria, como la que surgió de un centro desde la izquierda de Álvaro Ramón que Álvaro Giménez cabeceó en boca de gol para que el portero Diego Nieves detuviese con apuros. O la que Álvaro Peña protagonizó con un lanzamiento desde fuera del área que detuvo el meta local, ejemplo de que el dominio racinguista en el arranque de partido fue total.

El choque se fue abriendo con el paso de los minutos. En este escenario, la escuadra extremeña trató de crear peligro a través de algunas transiciones –de todas maneras, como más inquietó fue mediante las acciones a balón parado–, aunque en realidad el Racing apenas sufrió. De hecho, el equipo ferrolano recuperó enseguida el control, más mediante la posesión que a través de ocasiones... hasta que un parón por un percance en la grada frenó el ritmo del juego.

Al menos, una vez se reanudó la acción, y con las dos escuadras ya cansadas, los espacios empezaron a aparecer y con ello el peligro. Primero fue el Cacereño el que tuvo su ocasión más clara –casi la única– de la primera parte, que llegó a través de una contra que permitió a César Gómez meterse en el área racinguista y disparar flojo a las manos de Parera.

Pero las más claras fueron las del cuadro verde, tanto la de Pascu, cuyo remate se fue a manos del portero Diego Nieves, como la que tuvo Álvaro Giménez al filo del descanso a través con un remate desde la frontal que se marchó por poco.

Velocidad

Empezó la segunda parte y el conjunto de la ciudad naval trató de subir la velocidad a sus acciones. En una de sus llegadas, incluso, llegó a marcar –un centro de Álvaro Ramón fue cabeceado a gol por Álvaro Giménez, en lucha con el portero rival... en una acción que fue anulada de manera inverosímil-. Pero, de todas formas, el dominio racinguista era total –forzó varios saques de esquina en este tramo, pero sin llegar a remata con claridad–... aunque sin gol.

El partido se convirtió de esta manera en un monólogo en el que el cuadro verde lo intentó de todas las maneras, pero siempre se topó con una defensa que se multiplicó para cortar las acciones. Tanto en las combinativas por las bandas, sobre todo por la izquierda, como a balón parado o de cualquier otra manera, el conjunto de la ciudad naval buscó el tanto de la victoria... hasta que lo encontró con una volea de Álvaro Juan desde fuera del área que se coló por la escuadra de la portería de la formación local.

Ya en ventaja, el Racing controló el partido con cierta suficiencia ante un rival que se había desgastado mucho en mantener su portería a cero. De hecho, sólo cuando el cuadro visitante cometía un error el Cacereño era capaz de aproximarse a la meta racinguista –así pasó con un disparo de Joserra que Parera atajó sin demasiados problemas–. Pero los minutos fueron pasando y, aunque la diferencia en el marcador era tan corta que cualquier ocasión podía cambiar las cosas, el triunfo se mantuvo en donde estaba para que el cuadro verde pueda tomarse un buen respiro.