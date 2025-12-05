Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Tenemos que competir en cualquier campo y ante cualquier equipo”

Pablo López, durante el encuentro ante el Huesca Emilio Cortizas

Pablo López tiene muy claras cuáles son las premisas para superar al Cacereño. Sus jugadores tienen que salir a darlo todo y “competir en cualquier campo y contra cualquier equipo”. Da igual la situación en la que se encuentren tanto ellos como sus rivales. “Esa tiene que ser nuestra mentalidad y así se la hemos transmitido”, agregó el técnico.

Enfrente tendrá a un conjunto muy fuerte y agresivo, que “en su casa ha conseguido resultados buenos como contra el Mérida, casi le gana al Tenerife, o la pasada victoria ante el Talavera. Siempre hay que respetar la entidad y la importancia del rival porque si están en Primera Federación es porque lo merecen”, añadió.

Por ello, tanto él como sus pupilos tiene que "ir mejorando cada día para tener más ocasiones, hacer un mejor juego, controlar más los partidos y defender mejor", comentó. Aunque en el partido de Copa del Rey ante el Huesca se vieron ligeramente esas mejoras, lo cierto es que también supuso un aumento de minutos para Álex Zalaya y Édgar Pujol, que no pudieron descansar debido a las lesiones de Markel Artetxe y Chema Rodríguez.

De hecho, el propio Pujol le comentó que se había notado algo cansado, pero “le enseñé los datos del GPS, que para eso están, y fueron muy buenos como siempre. A veces pesan más las sensaciones psicológicas que el propio rendimiento. Es bueno que vean que están preparados para jugar tres partidos por semana sin problema ninguno”. Aun así, el técnico herculino lo cuidará para no perder a una pieza importante en un momento crucial de la temporada.

Por último, Pablo López también habló sobre las posibles variantes que maneja para este encuentro como puede ser la utilización de una línea de “cinco, pero más ofensiva. Valoramos todas las posibilidades y sistemas de juego para ver lo que es mejor para el equipo en este momento, tanto desde el inicio como durante el partido”, zanjó el preparador del Racing de Ferrol.