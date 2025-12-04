Un Racing de Ferrol que se apoya en la historia

Imagen del último duelo entre el Cacereño y el Racing de Ferrol Jose M. Rubio

Nada más acabar el encuentro de la Copa del Rey ante el Huesca, en el que quedó eliminado, todo el Racing y el racinguismo ya empezó a pensar en el duelo de este sábado ante el Cacereño (20.30 horas). Tanto el club ferrolano como los aficionados saben de la importancia que tiene este partido para seguir en los puestos de playoffs e, incluso, poder meterse en las dos primeras posiciones que dan el ascenso directo.

El objetivo es claro: ir hasta tierras extremeñas y llevarse los tres puntos. Además, la afición también pide que el equipo ofrezca una mejor versión que la que se pudo ver ante el Barakaldo o en Mérida, que levantaron muchas críticas. En el duelo copero, los silbidos se cambiaron por aplausos porque el equipo lo intentó, pero piden más. Saben del potencial que tiene y no quieren desaprovecharlo. Ahora, tiene una nueva oportunidad ante un Cacereño que no pondrá las cosas nada fáciles. Asimismo, en este duelo habrá una celebración especial y es que será la quinta vez que ambos conjuntos se enfrenten en la categoría del bronce del fútbol español –las otras cuatro veces fue cuando se llamaba Segunda División–.

Para el primer enfrentamiento entre estas dos escuadras hay que remontarse hasta la primera jornada de la temporada 1997-98. Concretamente al 31 de agosto de 1997. Ese día, A Malata presenció un encuentro muy igualado, en el que el conjunto extremeño logró adelantarse dos veces en el marcador, pero los tantos de Javi Prendes y Guerrero igualaron la contienda. Cuando parecía que el duelo iba a acabar en empate, apareció Bercianos para poner el 3-2 y dejar los tres puntos en Ferrol. Ese gol no sólo sirvió para hacerse con el triunfo, sino que supuso la diana número 600 del Racing en Segunda B.

Unas cuantas fechas más tarde, llegó su segundo partido, el que disputaron en Cáceres. Allí, se repitió el mismo guion que el jugado en A Malata. El Cacereño mandó en dos ocasiones, pero primero Javi Prendes y luego Pazolo, sellaron el empate. Con todo, a pesar de perder esos dos puntos, el conjunto local no los echó en falta porque acabó en la primera posición del grupo, pero no logró el ascenso tras ser último en la liguilla por subir. Visto lo acontecido en esos dos duelos, cabría esperar que se repitiese mucho más en el tiempo, pero nada más lejos de la realidad.

Ambos conjuntos no volvieron a cruzar sus caminos en la categoría de bronce hasta el 8 de noviembre de 2015. Nuevamente, A Malata acogió el primero de los dos choques. En él, el Racing pasó por encima de su rival, ya que le venció por 4-1 con goles de Heber –que firmó un doblete–, Borja Domínguez y otro en propia meta de Mansilla, que había sido el autor del tanto del cuadro extremeño. Este reencuentro fue muy amargo para ellos, pero no tanto como el regreso al Príncipe Felipe, donde el cuadro de la ciudad naval también se hizo con el triunfo, aunque de manera menos contundente –ganó 0-2 gracias a las dianas de Joselu y Heber–. Esa es, hasta este sábado, la última vez que se midieron. El balance es muy bueno para el Racing, con tres victorias y un empate.

Eso, sin duda, le dará esperanzas, pero también incertidumbres porque será la primera vez que empiecen en Extremadura. Sea como fuere, ambas formaciones cambiaron mucho desde la última vez que se midieron. Los de Pablo López quieren volver a la senda triunfal y dejar atrás esa imagen de equipo irregular en los dos últimos encuentros y demostrar a su afición que siguen siendo el mejor equipo, junto con el Tenerife, de la categoría, y que van a conseguir su gran objetivo, el retorno a Segunda División.