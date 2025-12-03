Despedida de Copa, saludos a Extremadura

Once inicial verde ante el Huesca Emilio Cortizas

El corcho copero se le cerró al Racing en la noche del martes ante un acertado Huesca que no perdonó en las dos ocasiones más claras que tuvo. Fue el meta gallego Lucas Díaz el que vio más de cerca estas dolorosas dianas y asimismo la cara más amarga en su estreno oficial en el terreno de juego de A Malata con la camiseta verde. Si en la anterior eliminatorias, esa dirimida en tierras asturianas ante el Langreo, el portero fue uno de los protagonistas al parar dos de los lanzamientos de la tanda de penaltis, en el campo ferrolano el foco no estuvo encima de Díaz, que no pudo evitar las dianas de Ángel y de Ntamack.

“Eu trato de axudar o máximo ao equipo. Neste caso fixéronnos dous goles e tocarame analizar, porque seguramente algo máis se podía fazer”, apunta un Díaz que quiere seguir aprovechando al máximo las oportunidades dadas por Pablo López para ganarse más minutos bajo palos –hasta el momento disputó los dos citados duelos de Copa del Rey–. “Hai que seguir traballando para cando volva a chegar a ocasión, estar preparado”, sentenciaba el jugador, señalando también su ayuda en esos momentos en los que no le toque estar en portería.

Además de las correspondientes situaciones a analizar y arreglar, Díaz, desde su posición, vio también a un equipo con capacidad para sacar el balón –”é o que nos pide o ‘míster’”, apuntaba– y asimismo “cando eles nos apretaban encontrábamos situacións de home libre e éramos capaces de chegar ao campo contrario, dominando o balón”.

Un control que finalmente no se pudo traducir en victoria y el acceso a la siguiente ronda de una Copa del Rey que tendrá que esperar al próximo año. Un traspié y un adiós que dejó al meta “moi fastidiado. Independientemente de que xoque ou non”, aclaraba, “porque somos un equipo. A todos nos doe que o resultado non sexa o desexado e neste caso marcou a eficaca deles”.

Ganas

Un sentimiento que comparte con su compañero Saúl García que, si bien cuenta con más minutos que su compañero Díaz, también le hubiese gustado continuar en competición, tanto por el equipo como por poder seguir sumando minutos. “Me encontré cómodo en el partido y contento en el tema personal, pero triste porque teníamos ganas de pasar la eliminatoria”, confesaba el de Vioño.

El cántabro vio a un Racing con empuje, mejorado, con un equipo que “en la primera parte e equipo lo ha intentado, ha puesto fútbol y ha intentado hacer las cosas bien”, relata el jugador. “Hemos sido competitivos y dado una buena imagen, pero los detalles de los que hablamos muchas veces, ciertas situaciones que tenemos que manejar mejor, nos han hecho que el partido se haya puesto de cruz”, analizaba García, que, al igual que Díaz cierra ya este tapón de Copa y mira ya al camino de liga, en el que espera en su casa el Cacereño.

“El equipo tuvo una actitud buena y nos tenemos que quedar con eso para afrontar esta semana para el partido del sábado”, apuntaba el fútbolista. “Agora mesmo é no partido que debemos estar centrados para poder sacar os tres puntos”, señalaba asimismo el meta racinguista en la cuenta atrás para su desplazamiento a Extremadura.