Racing de Ferrol

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Los partidos se deciden por detalles, pero no estuvimos acertados”

El técnico herculino acabó contento con el esfuerzo de los suyos ante un Huesca más certero

Iago Couce
Iago Couce
02/12/2025 22:34
Fútbol. Racing contra Huesca. Copa del Rey
Pablo López, durante el encuentro ante el Huesca
Emilio Cortizas
A pesar de la eliminación de su equipo de la Copa del Rey, Pablo López se mostró satisfecho con la actitud y el esfuerzo que realizaron sus jugadores para tratar de ganar a un Huesca mucho más certero. Y es que como apuntó el preparador herculino, “el fútbol se decide por detalles y hoy no estuvimos acertados. Pero es un orgullo, como entrenador, que los jugadores lo diesen todo hasta el final, incluso con el 0-2 en contra”.

No le falta razón, ya que sus pupilos tuvieron mucho el balón y fueron “capaces de llegar al último tercio con peligro y remates desde la frontal, pero contra equipos de este nivel, cualquier error penaliza mucho. Ellos vinieron a hacer su partido y consiguieron esos dos goles. Fue una pena no haber conseguido el empate en el tiro al palo que hubiese cambiado el duelo”, comentó López. 

Esa acción de la que habla ocurrió, en una segunda mitad, contra un Huesca mucho más replegado y fatigado algo que aprovecharon Raúl Dacosta y Azael para hacer daño. Sin embargo, y aunque pensó en mantener a los dos y sumar a Jairo, lo descartó porque “les estaba costando mucho aguantar".

Zalaya trata de zafarse de un defensor

El Racing de Ferrol se ahoga en dos acertadas gotas de agua del Huesca (0-2)

Más información

"De hecho, Raúl nos pidió el cambio por fatiga. Estaba haciendo un gran partido, pero estos partido exigen mucho. Es más, algunos de sus jugadores también acabaron con calambres”, indicó para reforzar ese trabajo realizado por sus futbolistas. Todos ellos “hicieron muchas cosas bien a pesar de perder. Podemos sacar conclusiones positivas del partido y sobre todo teniendo en cuenta el rival. Hicimos todo lo posible para pasar, pero el rival consiguió la victoria”, recalcó al tiempo, que hizo hincapié en la falta de precisión en el balón parado, sobre todo después de tener hasta nueve saques de esquina. 

Respecto a esto, el herculino aseguró que “es cierto que tuvimos muchos córners, pero algunos se quedaron en la corta. Seguiremos entrenando las jugadas y variándolas para seguir sorprendiendo. A veces tienes la suerte de marcarlas y otras no, pero lo seguiremos intentando”. 

Por último, el preparador racinguista también se volvió a referir hacia los pitos a su persona, una situación que “llevo bien. Entiendo que se discuta la figura de Pablo López entrenador, pero llevo aquí seis temporadas. Me apena más por los jugadores, porque les puede afectar más, ya que yo no estoy en el campo. Al final, los aficionados son libres de expresar su opinión”, zanjó. 

