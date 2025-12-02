El Racing de Ferrol se ahoga en dos acertadas gotas de agua del Huesca (0-2)

Zalaya trata de zafarse de un defensor Emilio Cortizas

El cielo de A Malata se abrió no sólo para que parase la lluvia que minutos antes había empapado a los jugadores durante su calentamiento, sino también para que un Ángel –en este caso, Pérez– se convirtiese en uno de los protagonistas de una muy insípida primera parte en el campo ferrolano.

Con el conjunto verde manteniendo a sólo tres nombres respecto al encuentro ante el Mérida, no cambió tanto lo visto sobre el césped de la ciudad naval. Se hizo el grupo de Pablo López con el balón, o más bien se lo cedió el Huesca, para dar una falsa sensación de control y de dominio en una A Malata a la que el traje de fortín se le diluyó con el agua en este inicio.

Los acercamientos locales llegaban, pero eran tímidos, buscando el Racing la personalidad necesaria para sorprender a los oscenses. El pontés Carballo, Raúl Dacosta o Saúl García fueron algunos de los que, en este comienzo en un campo con las gradas a medio gas, buscaron asustar más que dañar a la formación aragonesa. Los verdes encontraban, guiaban el balón hacia el área grande; si bien ahí, el conjunto verde de desdibujaba.

Así fue el Racing de Ferrol-Huesca (0-2) Más información

Sin encontrar buenos pases ni huecos ante un equipo oscense muy seguro, los primeros minutos fueron casi un monólogo del Racing con la pelota y con el Huesca, sin sudar, a la espera. Un cuarto de hora de mucho ir y poco hacer que se culminó con el acierto de los oscenses, que en su primera llegada abrieron el marcador. Un 0-1 de Ángel –Pérez– caído del cielo en un encuentro en el que los Pérez Bolo poco habían hecho. Si bien fue más que suficiente su efectividad ante una escuadra local carente de ella.

Una jugada le hizo falta al Huesca y durante varios minutos este golpe no sirvió para despertar a los verdes. El grupo de López sí volvió hacerse con el balón, sí volvió a contar con la posesión pero no hubo un tercer sí, el del acierto. Llegó en el minuto 19 el primer córner racinguista, lanzado por Raúl Dacosta y sin que Gelardo encontrase balón. Y, mientras, el Huesca se exhibía, llegando al área ferrolana en prácticamente tres pases.

Ntamak encontraba su hueco por banda izquierda en unos minutos de mucha actividad, con dos saques de esquina de los de Aragón consecutivos, echando los ingredientes para el 0-2. Sin revisión posible en esta Copa, grada y menos insistentes jugadores, solicitaron un posible penalti sobre Carballo, con el colegiado siguiendo su camino.

Insistiendo

Esta situación, esta cercanía mayor sobre el área rival, “pinchó” a los verdes que vivieron sus minutos un poco más destacados. Un nuevo córner lanzado por Dacosta al que no llegó Gorostidi, un gran centro de Saúl que no encontró rematador y otro de Mique Leal al que no le pudo poner la puntilla Gelardo fue la “chicha” en el aguado guiso racinguista de esta primera parte.

Y si los verdes no terminaban de encontrar la receta, el Huesca quería ya el postre, con un nuevo y peligroso lanzamiento que desvió Zalaya, aprovechando un error ferrolano en el medio campo. Este nuevo y claro empujón oscense sí que tuvo, en esta ocasión, la respuesta racinguista esperada. Una jugada en la que, a pesar de que el grupo ferrolano contaba con muchos efectivos en el área rival, y con el “animal marino” Escobar nadando en el mejor lugar posible, el de Nigrán perdió el rumbo y no pudo controlar un balón casi perfecto en la frontal y que sabía a empate, con el que se llegó a un descanso cuando el Racing estaba acelerando.

Segunda parte

La segunda parte comenzó lloviendo y con las nuevas aguas de Pascu en el charco en el que se estaba convirtiendo A Malata para el Racing. Carballo se fue al banquillo y Ntamack tuvo en sus botas el segundo, con un balón que finalmente se fue a las manos de Lucas Díaz. Un tiro que agitó el avispero verde, saliendo los futbolistas de López encorajinados a por el empate.

Fue Dacosta el que se echó, en un primer momento, esta responsabilidad, en colaboración con Antón Escobar. Precisamente este jugador se revolvió en una jugada que el mismo remató por alto, preludio de un tiro de Gelardo que finalmente dio en el palo en el 57. Movió ficha Pérez Bolo ante el ahora sí asedio real racinguista. El de Nigrán tomó el relevo de Gelardo para buscar ese empate, con cabezazo que se fue por alto y cuando Pablo López ya tenía preparado el camido de Saúl García por Álvaro Ramón.

Se fue también un Azael que, antes de su partida, quiso poner su granito de arena, con un tiro que se fue a las manos de Martín. Con Peña y Jairo ya en el campo, el Racing siguió su pelea en el barro y lo hizo con otro remate de cabeza de Antón Escobar. Pero de nuevo, y como si Pérez Bolo estuviese escribiendo el guion que seguían finalmente los suyos, Ntamak no erró en esta ocasión colocando el balón entre dos defensores verdes y Lucas Díaz.

El 0-2

Un lanzamiento perfecto y merecedor del 0-2 que se colocaba en A Malata en el minuto 72. Con esta mayor distancia entró Álvaro Giménez, buscando el milagro. Tuvo un conato en su primera llegada con un remate al que no llegó nadie al solitario rechace oscense.

Con todo el Racing buscando el empate, el corazón verde se ahogó en la orilla, agotado por el esfuerzo de sus intentos ante un Huesca al que poco le hizo falta para seguir vivo en la Copa. Escobar lo intentó una vez más y por momentos todo el área oscense era mucho más verde... pero sin llegar a florecer.

Las dos gotas que ofrecieron Pérez y Ntamak fueron más que suficientes para quitar el aire a un Racing que, ahora, ante un rival de mayor categoría, siguió sin encontrar el camino a la orilla de la victoria. 2026 no empezará con Copa.