Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Huesca

El conjunto verde busca una alegría en la Copa del Rey

Iago Couce
Iago Couce
02/12/2025 18:15
Directo Racing Huesca Copa del Rey
Racing
0-2
Huesca
72'
Segunda parte

Gol del Huesca

Marca Ntamack

69'
Segunda parte

Otra vez Dani Martín

El meta atrapa el remate de Zalaya tras el córner de Álvaro Peña

69'
Segunda parte

Córner para el Racing

Buena acción de Jairo forzando el saque de esquina

68'
Segunda parte

Doble cambio en el Racing

Entran Jairo y Álvaro Peña. Se van Gelardo y Azael.

67'
Segunda parte

Paradón de Dani Martín

El meta del Huesca evita el gol de Azael

66'
Segunda parte

Muy desviado

El intento de Ntamack se marchó muy alejado de la portería racinguista

65'
Segunda parte

Tarjeta para el Racing

Dacosta ve la amarilla por cortar una contra

63'
Segunda parte

Cambio en el Racing

Se marcha Saúl y entra Álvaro Ramón

62'
Segunda parte

Casiiiiiiiiiiiii

A punto de marcar Escobar

59'
Segunda parte

Doble cambio en el Huesca

Se van Ángel Pérez y Dani Luna. Entran Willy Chatiliez y Francisco Portillo

57'
Segunda parte

Al paloooo

Gelardo estrella el balón en la madera

57'
Segunda parte

Tarjeta para el Huesca

Amarilla para Manu Rico

56'
Segunda parte

Córner para el Huesca

Lucas Diaz hace una gran parada y envía el balón por la línea de fondo. El centro posterior quedó en nada

55'
Segunda parte

Fuera de juego de Dacosta

El extremo estaba ligeramente adelantado cuanto recibió el balón de Gorostidi

53'
Segunda parte

Fueraaaaaa

Lo intentó Dacosta, pero su envío salió muy desviado

51'
Segunda parte

Saúuul

El lateral corta un balón peligroso de Ntamack

49'
Segunda parte

Casiiii

Buena parada de Dani Martín a disparo de Azael

48'
Segunda parte

Providencial Lucas

El meta evitó el tanto de Ntamack

46'
Segunda parte

Cambio en el descanso

Se marchó Carballo y entró Pascu

46'
Segunda parte

Comienza la segunda parte

Vuelve a rodar el balón en A Malata

45+1'
Primera parte

Descanso

Jugadores a vestuarios tras una primera mitad con poco fútbol

44'
Primera parte

Sin fortuna

¡Qué pena! Se le escapó el balón a Escobar cuando se disponía a tirar

41'
Primera parte

Aprieta el Racing

Busca el empate el Racing antes del descanso

40'
Primera parte

Zalayaaa

El central salva bajo palo el segundo del Huesca

39'
Primera parte

Muy desviado

Se animó Ro Abajas, pero sin mucha fortuna

35'
Primera parte

Sin peligro

Nadie es capaz de rematar los centros de Gelardo y de Carballo

34'
Primera parte

Córner

Buena acción de Gelardo, que forzó otro saque de esquina

32'
Primera parte

Falta a favor del Racing

Dacosta fue trabajo en el mediocampo

31'
Primera parte

Fuera de juego

Ntmack estaba adelantado cuando se disponía a marcar gol

30'
Primera parte

In extremis

La defensa del Hyesca despeja el balón en el último momento cuando Escobar ya se preparaba para rematar

29'
Primera parte

Córner para el Racing

Centro de Dacosta que despejo Ro Abajas

27'
Primera parte

Buena acción

Gran centro de Saúl al que no llega por poco Escobar

26'
Primera parte

Pide penalti el Racing

Carballo fue arrollado en el área, pero el colegiado no señala nada

23'
Primera parte

Fueraaa

Intentó sorprender Carrillo, pero su disparo se fue alto

22'
Primera parte

Bien Saúl

El cántabro vuelve a evitar el peligro 

21'
Primera parte

Nuevo córner para el Huesca

Saúl despeja el centro de Dani Luna

21'
Primera parte

Córner para el Huesca

Cesión comprometida de Pujol, que se va por línea de fondo

20'
Primera parte

Sin rematador

Nadie llega al balón puesto por Carballo

19'
Primera parte

Córner para el Racing

Centro de Migue Leal que repele Ro

18'
Primera parte

Disparo flojo

Lo intentó Dacosta sin mucha suerte

17'
Primera parte

El Racing no reacciona

El Huesca busca con más ahínco el segundo tanto

15'
Primera parte

Gol del Huesca

Mal envío de Pujol, que aprovechó Ángel Pérez para hacer el 0-1

14'
Primera parte

Se anima el Huesca a la presión

Parece que los de Jon Pérez Bolo intentan subir líneas cuando el Racing tiene el balón

11'
Primera parte

Buena presión

El Racing está asfixiando al Huesca en su salida de balón

9'
Primera parte

Falta sobre Dacosta

El extremo fue derribado en el centro del campo

7'
Primera parte

Gran acción de Zalaya

El central cortó un envío peligroso de Luna

5'
Primera parte

Defensa férrea

Se defiende con todo el Huesca

3'
Primera parte

Buena jugada

Gran acción del Racing, que el Huesca desbarató en el último segundo

2'
Primera parte

Posesión

El Racing trata de llevar el peso del partido

1'
Primera parte

Primera aproximación

Lo intentó desde lejos Carballo, pero su disparo rebotó en un defensa

1'
Primera parte

Inicio del partido

Rueda el balón en A Malata. El Racing atacará hacia Fondo Norte

A vestuarios

Los jugadores del Racing se retiran para recibir las últimas instrucciones

Afición

Poco a poco, van llegando más valientes para presenciar esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey

Aparece la lluvia

El tiempo no da tregua y la lluvia aparece cuando salta el Huesca a calentar.

Calentamiento

El Racing ya lleva varios minutos sobre el verde, mientras que el Huesca todavía no ha saltado al campo.

El XI del Huesca

Jon Pérez Bolo saldrá con: Dani Martín; Álvaro Carrillo, Hugo Pérez, Sergio Arribas, Rodrigo Abajas; Manu Rico,  Óscar Sielva, Dani Luna; Ángel Pérez, Enol Rodríguez y  Samuel Ntamack.

El XI del Racing

Ya tenemos los once escogidos por Pablo López. El técnico herculino alineó a: Lucas Díaz; Migue Leal, Edgar Pujol, Álex Zalaya, Saúl García; David Carballo, Aitor Gelardo, Ander Gorostidi, Azael García; Raúl Dacosta y Antón Escobar. 

La previa

Pablo López quiere aprovechar la Copa del Rey para dar minutos a los menos habituales y también para recuperar el cariño de la afición. El Huesca, por su parte, quiere ampliar su buena dinámica. Lee aquí nuestra previa.

¡¡Bienvenid@s!!

¡Hola a tod@s! Faltan 45 minutos para que comience la segunda ronda de la Copa del Rey en la que el Racing se enfrentará al Huescaa.

