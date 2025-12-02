En Directo | Racing de Ferrol-Huesca
El conjunto verde busca una alegría en la Copa del Rey
Gol del Huesca
Marca Ntamack
Otra vez Dani Martín
El meta atrapa el remate de Zalaya tras el córner de Álvaro Peña
Córner para el Racing
Buena acción de Jairo forzando el saque de esquina
Doble cambio en el Racing
Entran Jairo y Álvaro Peña. Se van Gelardo y Azael.
Paradón de Dani Martín
El meta del Huesca evita el gol de Azael
Muy desviado
El intento de Ntamack se marchó muy alejado de la portería racinguista
Tarjeta para el Racing
Dacosta ve la amarilla por cortar una contra
Cambio en el Racing
Se marcha Saúl y entra Álvaro Ramón
Casiiiiiiiiiiiii
A punto de marcar Escobar
Doble cambio en el Huesca
Se van Ángel Pérez y Dani Luna. Entran Willy Chatiliez y Francisco Portillo
Al paloooo
Gelardo estrella el balón en la madera
Tarjeta para el Huesca
Amarilla para Manu Rico
Córner para el Huesca
Lucas Diaz hace una gran parada y envía el balón por la línea de fondo. El centro posterior quedó en nada
Fuera de juego de Dacosta
El extremo estaba ligeramente adelantado cuanto recibió el balón de Gorostidi
Fueraaaaaa
Lo intentó Dacosta, pero su envío salió muy desviado
Saúuul
El lateral corta un balón peligroso de Ntamack
Casiiii
Buena parada de Dani Martín a disparo de Azael
Providencial Lucas
El meta evitó el tanto de Ntamack
Cambio en el descanso
Se marchó Carballo y entró Pascu
Comienza la segunda parte
Vuelve a rodar el balón en A Malata
Descanso
Jugadores a vestuarios tras una primera mitad con poco fútbol
Sin fortuna
¡Qué pena! Se le escapó el balón a Escobar cuando se disponía a tirar
Aprieta el Racing
Busca el empate el Racing antes del descanso
Zalayaaa
El central salva bajo palo el segundo del Huesca
Muy desviado
Se animó Ro Abajas, pero sin mucha fortuna
Sin peligro
Nadie es capaz de rematar los centros de Gelardo y de Carballo
Córner
Buena acción de Gelardo, que forzó otro saque de esquina
Falta a favor del Racing
Dacosta fue trabajo en el mediocampo
Fuera de juego
Ntmack estaba adelantado cuando se disponía a marcar gol
In extremis
La defensa del Hyesca despeja el balón en el último momento cuando Escobar ya se preparaba para rematar
Córner para el Racing
Centro de Dacosta que despejo Ro Abajas
Buena acción
Gran centro de Saúl al que no llega por poco Escobar
Pide penalti el Racing
Carballo fue arrollado en el área, pero el colegiado no señala nada
Fueraaa
Intentó sorprender Carrillo, pero su disparo se fue alto
Bien Saúl
El cántabro vuelve a evitar el peligro
Nuevo córner para el Huesca
Saúl despeja el centro de Dani Luna
Córner para el Huesca
Cesión comprometida de Pujol, que se va por línea de fondo
Sin rematador
Nadie llega al balón puesto por Carballo
Córner para el Racing
Centro de Migue Leal que repele Ro
Disparo flojo
Lo intentó Dacosta sin mucha suerte
El Racing no reacciona
El Huesca busca con más ahínco el segundo tanto
Gol del Huesca
Mal envío de Pujol, que aprovechó Ángel Pérez para hacer el 0-1
Se anima el Huesca a la presión
Parece que los de Jon Pérez Bolo intentan subir líneas cuando el Racing tiene el balón
Buena presión
El Racing está asfixiando al Huesca en su salida de balón
Falta sobre Dacosta
El extremo fue derribado en el centro del campo
Gran acción de Zalaya
El central cortó un envío peligroso de Luna
Defensa férrea
Se defiende con todo el Huesca
Buena jugada
Gran acción del Racing, que el Huesca desbarató en el último segundo
Posesión
El Racing trata de llevar el peso del partido
Primera aproximación
Lo intentó desde lejos Carballo, pero su disparo rebotó en un defensa
Inicio del partido
Rueda el balón en A Malata. El Racing atacará hacia Fondo Norte
A vestuarios
Los jugadores del Racing se retiran para recibir las últimas instrucciones
Afición
Poco a poco, van llegando más valientes para presenciar esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey
Aparece la lluvia
El tiempo no da tregua y la lluvia aparece cuando salta el Huesca a calentar.
Calentamiento
El Racing ya lleva varios minutos sobre el verde, mientras que el Huesca todavía no ha saltado al campo.
El XI del Huesca
Jon Pérez Bolo saldrá con: Dani Martín; Álvaro Carrillo, Hugo Pérez, Sergio Arribas, Rodrigo Abajas; Manu Rico, Óscar Sielva, Dani Luna; Ángel Pérez, Enol Rodríguez y Samuel Ntamack.
El XI del Racing
Ya tenemos los once escogidos por Pablo López. El técnico herculino alineó a: Lucas Díaz; Migue Leal, Edgar Pujol, Álex Zalaya, Saúl García; David Carballo, Aitor Gelardo, Ander Gorostidi, Azael García; Raúl Dacosta y Antón Escobar.
La previa
Pablo López quiere aprovechar la Copa del Rey para dar minutos a los menos habituales y también para recuperar el cariño de la afición. El Huesca, por su parte, quiere ampliar su buena dinámica. Lee aquí nuestra previa.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Faltan 45 minutos para que comience la segunda ronda de la Copa del Rey en la que el Racing se enfrentará al Huescaa.