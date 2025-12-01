Una Copa para cambiar el ambiente en el Racing de Ferrol

Álvaro Juan puede ser un factor clave ante el Huesca Emilio Cortizas

Sin tiempo para descansar ni para asimilar ese caótico empate ante el Mérida, el Racing de Ferrol afronta otro partido y otra competición cargado de emoción e ilusión, pues recibirá a un rival de superior categoría, el Huesca, al que espera vencer y seguir avanzando rondas en el torneo del KO (19.00 horas, A Malata).

Después de que la parroquia verde saliese descontenta con el rendimiento del equipo ante el Mérida, el cuál remontó en cinco minutos, el conjunto dirigido por Pablo López espera compensar con creces ese encuentro venciendo a un cuadro oscense, que no atraviesa su mejor momento. Y es que está ocupando el decimosexto lugar, pero sólo tiene dos puntos de ventaja con el descenso. Esa situación mejoró recientemente con el cambio de entrenador.

Desde la llegada de Jon Pérez Bolo, el Huesca ha mejorado notablemente –sólo ha encajado un tanto–, pero no lo suficiente para alejarse de la zona peligrosa. Con todo, Pablo López no se fía de esa situación, ya que “es un equipo con muchos jugadores contrastados en Segunda y que vienen a pasar de ronda. Va a ser una eliminatoria complicada, pero estamos en A Malata, en casa, e intentaremos competir lo mejor posible”, apuntó. De igual manera, apostilló que no será fácil hacerles daños debido a que “gracias al 4-4-2 con el que juegan ahora han ganado mucha solidez. Además, en ataque también destacan por jugar mucho por bandas y hacer un juego directo. No va a ser un partido fácil”, recalcó el técnico herculino.

Por suerte, contará con la ventaja de jugar en A Malata, algo que “es muy importante porque nuestra afición siempre nos da un impulso, una energía extra cuando flaquean las fuerzas y así poder competir lo mejor posible”. En este sentido, también quiso “agradecer a nuestros aficionados. Entendemos que pueda haber un descontento, pero trabajamos muy duro todos los días para crear más ocasiones, ser más competitivos y hacer un mejor juego. Sabemos que ellos son muy importantes y les invitamos a que vengan”.

Con todo, el Huesca tratará de superar ese ambiente y hacer valer su condición de favorito en esta eliminatoria para “pasar más rondas y poder jugar en nuestra casa”, como apuntó Jon Pérez Bolo. Para conseguirlo, “tendremos que hacer las cosas muy bien ante un recién descendido que está haciendo las cosas muy bien y no nos los va a poner nada fácil”. Además, tanto él como el Pablo López coincidieron en que este partido es un buen momento para dar minutos a los jugadores que no están teniendo tanta participación en el distintos duelos.

Eso sí, el Racing no podrá rotar tanto como le gustaría porque, como confirmó el técnico herculino, no recupera a Chema Rodríguez, Markel Artetxe, Sergio Tejera ni David Concha, todos aquejados de distintas dolencias, por lo que tendrá que ser más cuidadoso con los cambios. Eso sí, confía plenamente en todos y cada uno de sus jugadores para disputar una competición que “gusta mucha al club y al racinguismo” y en la que puede pasar cualquier cosa. Por ello, no quiere dejar nada al azar como pueden ser los penaltis, algo que “hemos estado practicando por si diera el caso de tener que lanzar”.