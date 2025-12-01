Mi cuenta

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol, con la mente puesta ya en jugar ante el Huesca

El equipo ferrolano empieza este lunes a preparar su compromiso de Copa, para el que se mantienen a la venta las entradas

Juan Quijano
Juan Quijano
01/12/2025 08:15
Pascu, durante el partido contra el Mérida
Pascu, durante el partido contra el Mérida
EMILIIO CORTIZAS
...Y ahora, ¡a por la Copa! Después de analizar en el entrenamiento de recuperación desarrollado este domingo en el campo de hierba natural de A Gándara el empate ante el Mérida, la plantilla racinguista empieza la puesta a punto para el partido que lo enfrenta el martes al Huesca, a partir de las 19.00 horas, en A Malata. Será a través de un ejercicio que se realizará en el mismo escenario a partir de las 10.30 horas del lunes.

Después de superar a domicilio al Langreo en la tanda de penaltis de la primera ronda del torneo del KO, la Copa recala en A Malata con motivo de una eliminatoria que se resolverá a partido único y en la que el cuadro verde recibirá a un rival que juega en Segunda y que está en plena pelea por conseguir la permanencia en la categoría de plata.

Localidades

También será el momento en el que se pongan a la venta las entradas para presenciar este partido. Ya sin el precio bonificado para los socios –el coste de la localidad para abonados será el mismo que para el público en general y no se respetará ya su ubicación–, los interesados pueden hacerse con sus billetes bien de manera presencial –en las oficinas que el club ferrolano tiene en A Malata de 10.00 a 16.30– o de forma online –a través de la web oficial–.

El martes, una hora antes del partidos abrirán las taquillas que el estadio tiene en la grada de Preferencia para que los que quieran puedan comprar su localidad.

