Racing de Ferrol

El punto del Racing de Ferrol sabe a poco... pero suma

El entrenador Pablo López califica el empate del equipo ferrolano frente al Mérida como “un premio menor”

Juan Quijano
Juan Quijano
30/11/2025 22:39
Álvaro Peña celebra el tanto marcado ante el Mérida
Álvaro Peña celebra el tanto marcado ante el Mérida
EMILIO CORTIZAS
Aunque el empate con el que el Racing saldó su partido ante el Mérida dejó un mal sabor de boca –“es un premio menor... pero la derrota no la merecíamos en ningún caso”, aseguró el técnico Pablo López–, al final de la decimocuarta jornada el equipo ferrolano se mantiene en la tercera plaza, ahora a siete puntos del Tenerife, –el líder–, a tres del Celta Fortuna –segundo clasificado– y con esa misma distancia sobre las plaza que ya no dan acceso a los playoffs de ascenso.

Además, a pesar de que el resultado no gustó, no todo fue negativo. Por ejemplo, el preparador destaca que la igualada permite a los jugadores que dirige reivindicarse –“no hubiera sido justo perder... y cualquier otro equipo de la categoría habría perdido”, destacó–, algo que comparte el centrocampista Álvaro Peña al destacar que “hemos competido hasta el final para sacar un punto que seguro que al acabar la temporada nos acordamos de él y lo valoramos tal y como es debido”. De ahí que pusiese en valor el hambre que tiene el equipo. “Es algo que estamos demostrando y es algo de valorar”, asegura.

Energía

A pesar de los problemas que el Racing tuvo en la primera parte, en la que el Mérida creó peligro incluso para haberse adelantado en el marcador, tanto el entrenador como desde la plantilla se recuerda el buen nivel dado en la segunda parte, sobre todo después del gol de Álvaro Peña con el que la escuadra de la ciudad naval se adelantó en el marcador. “Cuando te pones por delante, la mentalidad cambia, porque el tanto te da energía y derivó en todas las ocasiones que tuvimos”, recordó Pablo López.

Mientras, Álvaro Peña apostó por recordar que “hay que valorar que seguimos dando pasos hacia delante y somos capaces de generar ocasiones, que es lo más importante”. El mediocentro bilbaíno, de hecho, recuerda que “estamos centrado en nuestro trabajo, en seguir mejorando y responder a la exigencia que hay”. Eso es lo que Álvaro Peña cree que hará que “lo que ahora son pitos terminarán siendo aplausos. Tenemos que seguir mejorando para que la afición se siente orgullosa de nosotros por lo que hacemos dentro del terreno de juego”.

