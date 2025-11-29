Un punto insuficiente para el Racing de Ferrol

Pascu trata de zafarse de su rival Emilio Cortizas

De sentirse ganador, el Racing pasó a ver cómo perdía su ventaja, a verse con una derrota... y a terminar sumando un punto que no es suficiente para sus aspiraciones. El empate con el que el equipo ferrolano saldó su partido frente al Mérida no lo saca de la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda, pero sí lo aleja más de un liderato para el que, además, no parece hacer méritos.

El encuentro demostró el descontento de la afición con la escuadra, que necesita dar un paso más si lo que quiere es luchar por la por acabar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria de una competición que demuestra lo igualada que es y que está.

Tres llegadas del Mérida en los diez primeros minutos dieron cuenta de las intenciones de la escuadra extremeña, que se presentó en A Malata con la intención de conseguir una victoria que lo metiese en la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Segunda. Fue la demostración que había entrado en el partido mucho más enchufado que un equipo ferrolano que apenas era capaz de superar líneas cuando tenía la posesión de la pelota y sufría para contener al rival.

Poco a poco el cuadro verde fue despertando y eso le hizo protagonizar sus primeras llegadas sobre la portería contraria. Fue la manera de demostrar que sí que estaba en el terreno de juego y de paso aplacar el ímpetu de un rival que, sin embargo, cada vez que la escuadra de la ciudad naval cometía un error generaba peligro que hacía que la grada estuviese más intranquila, lo que hizo notar con algunos tímidos silbidos durante el duelo ante lo que estaba viendo.

A pesar de que el Mérida protagonizó un par de sustos más, el partido discurrió de una manera bastante controlada hasta llegar al descanso. Incluso el Racing tuvo la oportunidad de tratar de sacar partido a una de sus especialidades, las acciones a balón parado. Pero ni así fueron capaces los locales de inquietar a su rival, así que todo quedó pendiente para la segunda parte, esperando que llegasen los goles que animasen el duelo.

Segunda parte

El aroma que el Racing desprendió desde que comenzase la segunda parte fue muy diferente. Tanto, que a los pocos minutos, en una acción a balón parado, un penalti sobre Álex Zalaya fue transformado por Álvaro Peña para poner en ventaja a la escuadra de la ciudad naval. Algo que le sentó muy bien el cuadro local, que a partir de ahí dispuso de más espacios y crear ocasiones, como otra en la que la colada de Álvaro Juan por la derecha, y su posterior centro, fue cabeceado por Álvaro Giménez para que el portero del Mérida sacase la pelota a córner en una gran intervención.

El encuentro se metió a partir de entonces en un territorio en el que el Racing se siente bastante cómodo, plantado en su parcela defensiva y con espacios para salir en transiciones. Así fueron pasando los minutos, con el encuentro más controlado de lo que había estado hasta entonces, los verdes se encaminaban a lo que parecía un resultado magnífico para lo que se ponía en juego en este encuentro.

Cuando más cerca parecía el partido de terminar con la victoria racinguista, todo cambió en unos minutos. Una acción puntual permitió a Artola anotar el tanto del empate. Y, a pesar de que entonces el cuadro verde reaccionó y estuvo a punto de volver a marcar, en realidad otra acción esporádica fue aprovechada por la escuadra visitante para volver a marcar, llevarse los tres puntos y dejar a su rival tocado... aunque un tanto final de Mardones evitó que fuese hundido.