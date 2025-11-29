Así fue el Racing de Ferrol-Mérida (2-2)
El conjunto verde busca volver a la senda de la victoria y mostrar su mejoría de juego
Resumen
Reparto de puntos entre el Racing y el Mérida después de un partido que tuvo dos partes diferenciadas. En la primera dominó el cuadro visitante, pero sin puntería. En la segunda, el Racing jugó mucho mejor y logró adelantarse gracias a Álvaro Peña. Sin embargo, en dos acciones aisladas el Mérida remontó. Por suerte, apareció Madones para poner el 2-2 definitivo. Muchas gracias por seguir este partido con nosotros. Nos vemos en el próximo partido. Hasta entonces, ¡Opa Racing!
Final
Empate entre el Racing de Ferrol y el Mérida
Roja al banquillo del Mérida
Protestaron la acción del gol y recibieron la tarjeta
Goooooooooooooooooooooooooool del Racing
Mardoneeeeeeeeees empata sobre la bocina
Amarilla para Escobar
Tarjeta para el delantero del Racing por una falta en el área
Sin peligro
Despeja sin problemas Adrián
Córner para el Racing
A la desesperada el cuadro verde
Gol del Mérida
Remonta el partido el cuadro visitante gracias al tanto de Álvaro
Nuevo córner
Remate de Pujol que desvia Adrián
Córner para el Racing
Se vuelca el cuadro verde
Gol del Mérida
Centro de Ártola, que rebotó en Mardones y se coló en la portería de Parera.
Doble cambio en el Mérida
Se marchan Javi Domínguez y Benny. Entran Capi y Pipe
Córner para el Racing
Buen centro de Pascu, que un defensa despeja a córner
Quenllaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
A punto de poner el 2-0 el delantero de Nigrán
Fuera de juego
Fuera de juego de Antón Escobar
Fueraaaaa
Remate muy desviado de Jairo
Doble cambio en el Racing
Se marchan Álvaro Peña y Álvaro Giménez. Entran Gelardo y Antón Escobar
Tarjeta para el Racing
Edgar Pujol ve la amarilla por una dura falta
Cambio en el Racing
Se marcha Álvaro Juan y entra Dacosta
Tarjeta para Álvaro García
El delantero ve la amarilla por una falta sobre Mardones
Fueraaa
Lo intentó Álvaro Giménez, pero sin mucha puntería
Doble cambio en el Mérida
Se van Chiqui y Areso. Entran Roi Gómez y Artola
Tarjeta para el Racing
Amarilla para Álvaro Peña. No podrá jugar el siguiente partido
Fueraaaaaaa
A punto de marca Álvaro Juan. Está muy bien el Racing
Cambio en el Mérida
Después de un disparo de Mardones, Fran Beltrán hace un cambio. Se retira Pareja y entra Gaizka
Nuevo córner
Remate de Edgar Pujol que rebota en un defensa
Paradón de Adrián
El meta envía a córner un gran remate de Álvaro Giménez
Desaprovechado
El Racing saca en corto y desaprovecha una gran oportunidad para poner el 2-0
Córner para el Racing
Buena acción de Pascu forzando el saque de esquina
Pareraaaaaaaaa
Grandísima intervención del balear para salvar el 1-1
Pascuuuuu
El '10' racinguista está a punto de marcar, pero Adrián detiene su disparo
Casiiiii
Se le va por poco el balón a Álvaro Juan cuando estaba a punto de disparar
Gooooooooooooooooooooooooooooooool
Álvaro Peña engaña a Adrián y pone el 1-0
Decisión
El árbitro confirma el penalti
Penaltiiiiiiiii para el Racing
Agarrón sobre Zalaya que el colegiado no dudó en señalar como penalti. Con todo, va a revisar la jugada
Falta peligrosa para el Racing
Álvaro Juan es derribado cerca del córner
Bien el Racing
Adrián atrapa un centro peligroso de Álvaro Ramón
Sale enchufado el Mérida
Los visitantes vuelven a presionar muy arriba
Arranca la segunda mitad
Vuelve a rodar el balón en A Malata
Descanso
El colegiado pita el descanso después de que Parera se hiciese con el centro de Doncel
Falta peligrosa a favor del Mérida
Peña llegó tarde al balón y arrolló a Álvaro García
Se reanuda el juego
Zalaya vuelve al campo tras ser atendido por los médicos
Juego parado
Zalaya se duele de un golpe en la cabeza
Fueraaaa
Remate alto de Zalaya
Córner para el Racing
Primera saque de esquina para el conjunto verde
Parera
Nueva parada del balear ante otra ocasión del Mérida
Igualdad
Ambos equipos pelean por el control del balón
Poco precisión
Buena acción de Jairo, pero no fue capaz de conectar con Pascu
Muy desviado
Lo intentó Martín Solar, pero su disparo se fue muy alto
Primer saque de esquina
El Mérida lanzará el primer córner del partido tras una gran jugada colectiva
Malas decisiones
Pascu desaprovecha una contra clara del Racing
Casiii
A punto de marcar Benny tras una nueva falta de entendimiento entre la defensa racinguista
Casi
Buena acción de Jairo, que puso un centro al que no llegó por poco Álvaro Giménez.
Sin peligro
El Racing no es capaz de generar peligro ante el Mérida
Muy desviado
Lo intentó Martín sin mucha fortuna
Falta a favor del Racing
Choque de cabezas entre Álvaro Giménez y un defensor del Mérida
Amarilla para Areso
El '11' del Mérida recibe la tarjeta por protestar una falta sobre Parera que él mismo cometió
Fueraaaaaa
A punto de marcar Doncel, pero su disparo se fue lamiendo la cepa del poste
Posesión
El Racing tiene el control del juego, pero es el Mérida quien se acerca con más peligro a la portería
Fuera de juego
Álvaro Juan estaba ligeramente adelantado cuando recibió el envío de Mardones
Fueraa
Otra ocasión para Álvaro García
Bien Zalaya
El central cotra un buen envío de Chiqui
Presión alta
El Mérida no quiere que el Racing salga jugando desde atrás
Reacción verde
El Racing busca dar réplica a ese ocasión del Mérida
Casiiii
Fallo en la defensa del Racing que a punto está de aprovechar Álvaro García
Bien Parera
Disparo flojito de Doncel, que detiene el balear sin problemas
Falta de Álvaro García
El delantero trabó a Zalaya cuando pugnaba con el balón
Arranca el partido
Rueda el balón en A Malata.
Los XI de Fran Beltrán
Y los escogidos por el rival son los siguientes:
Los XI de Pablo López
El once del Racing para este partido en A Malata será:
Bienvenid@s
¡Hola a tod@s! Faltan 30 minutos para que ruede el balón en A Malata con este Racing-Mérida