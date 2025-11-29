Así fue el Racing de Ferrol-Mérida (2-2)

Resumen

Reparto de puntos entre el Racing y el Mérida después de un partido que tuvo dos partes diferenciadas. En la primera dominó el cuadro visitante, pero sin puntería. En la segunda, el Racing jugó mucho mejor y logró adelantarse gracias a Álvaro Peña. Sin embargo, en dos acciones aisladas el Mérida remontó. Por suerte, apareció Madones para poner el 2-2 definitivo. Muchas gracias por seguir este partido con nosotros. Nos vemos en el próximo partido. Hasta entonces, ¡Opa Racing!