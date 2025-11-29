Mi cuenta

Racing de Ferrol

Así fue el Racing de Ferrol-Mérida (2-2)

El conjunto verde busca volver a la senda de la victoria y mostrar su mejoría de juego

Iago Couce
Iago Couce
29/11/2025 20:30
Directo Racing Mérida
Racing
2-2
Mérida

Resumen

Reparto de puntos entre el Racing y el Mérida después de un partido que tuvo dos partes diferenciadas. En la primera dominó el cuadro visitante, pero sin puntería. En la segunda, el Racing jugó mucho mejor y logró adelantarse gracias a Álvaro Peña. Sin embargo, en dos acciones aisladas el Mérida remontó. Por suerte, apareció Madones para poner el 2-2 definitivo. Muchas gracias por seguir este partido con nosotros. Nos vemos en el próximo partido. Hasta entonces, ¡Opa Racing!

90+15'
Segunda parte

Final

Empate entre el Racing de Ferrol y el Mérida

90+13'
Segunda parte

Roja al banquillo del Mérida

Protestaron la acción del gol y recibieron la tarjeta

90+11'
Segunda parte

Goooooooooooooooooooooooooool del Racing

Mardoneeeeeeeeees empata sobre la bocina

90+7'
Segunda parte

Amarilla para Escobar

Tarjeta para el delantero del Racing por una falta en el área

90+6'
Segunda parte

Sin peligro

Despeja sin problemas Adrián

90+5'
Segunda parte

Córner para el Racing

A la desesperada el cuadro verde

90+3'
Segunda parte

Gol del Mérida

Remonta el partido el cuadro visitante gracias al tanto de Álvaro

90+2'
Segunda parte

Nuevo córner

Remate de Pujol que desvia Adrián

90'
Segunda parte

Córner para el Racing

Se vuelca el cuadro verde

89'
Segunda parte

Gol del Mérida

Centro de Ártola, que rebotó en Mardones y se coló en la portería de Parera.

87'
Segunda parte

Doble cambio en el Mérida

Se marchan Javi Domínguez y Benny. Entran Capi y Pipe

86'
Segunda parte

Córner para el Racing

Buen centro de Pascu, que un defensa despeja a córner

85'
Segunda parte

Quenllaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

A punto de poner el 2-0 el delantero de Nigrán

84'
Segunda parte

Fuera de juego

Fuera de juego de Antón Escobar

81'
Segunda parte

Fueraaaaa

Remate muy desviado de Jairo

80'
Segunda parte

Doble cambio en el Racing

Se marchan Álvaro Peña y Álvaro Giménez. Entran Gelardo y Antón Escobar

77'
Segunda parte

Tarjeta para el Racing

Edgar Pujol ve la amarilla por una dura falta

75'
Segunda parte

Cambio en el Racing

Se marcha Álvaro Juan y entra Dacosta

74'
Segunda parte

Tarjeta para Álvaro García

El delantero ve la amarilla por una falta sobre Mardones

73'
Segunda parte

Fueraaa

Lo intentó Álvaro Giménez, pero sin mucha puntería

71'
Segunda parte

Doble cambio en el Mérida

Se van Chiqui y Areso. Entran Roi Gómez y Artola

69'
Segunda parte

Tarjeta para el Racing

Amarilla para Álvaro Peña. No podrá jugar el siguiente partido

66'
Segunda parte

Fueraaaaaaa

A punto de marca Álvaro Juan. Está muy bien el Racing

65'
Segunda parte

Cambio en el Mérida

Después de un disparo de Mardones, Fran Beltrán hace un cambio. Se retira Pareja y entra Gaizka

64'
Segunda parte

Nuevo córner

Remate de Edgar Pujol que rebota en un defensa

64'
Segunda parte

Paradón de Adrián

El meta envía a córner un gran remate de Álvaro Giménez

63'
Segunda parte

Desaprovechado

El Racing saca en corto y desaprovecha una gran oportunidad para poner el 2-0

62'
Segunda parte

Córner para el Racing

Buena acción de Pascu forzando el saque de esquina

61'
Segunda parte

Pareraaaaaaaaa

Grandísima intervención del balear para salvar el 1-1

60'
Segunda parte

Pascuuuuu

El '10' racinguista está a punto de marcar, pero Adrián detiene su disparo

58'
Segunda parte

Casiiiii

Se le va por poco el balón a Álvaro Juan cuando estaba a punto de disparar

56'
Segunda parte

Gooooooooooooooooooooooooooooooool

Álvaro Peña engaña a Adrián y pone el 1-0

55'
Segunda parte

Decisión

El árbitro confirma el penalti

51'
Segunda parte

Penaltiiiiiiiii para el Racing

Agarrón sobre Zalaya que el colegiado no dudó en señalar como penalti. Con todo, va a revisar la jugada

50'
Segunda parte

Falta peligrosa para el Racing

Álvaro Juan es derribado cerca del córner

48'
Segunda parte

Bien el Racing

Adrián atrapa un centro peligroso de Álvaro Ramón

47'
Segunda parte

Sale enchufado el Mérida

Los visitantes vuelven a presionar muy arriba

46'
Segunda parte

Arranca la segunda mitad

Vuelve a rodar el balón en A Malata

45+4'
Primera parte

Descanso

El colegiado pita el descanso después de que Parera se hiciese con el centro de Doncel

45+3'
Primera parte

Falta peligrosa a favor del Mérida

Peña llegó tarde al balón y arrolló a Álvaro García

45+2'
Primera parte

Se reanuda el juego

Zalaya vuelve al campo tras ser atendido por los médicos

45+1'
Primera parte

Juego parado

Zalaya se duele de un golpe en la cabeza

45'
Primera parte

Fueraaaa

Remate alto de Zalaya

44'
Primera parte

Córner para el Racing

Primera saque de esquina para el conjunto verde

42'
Primera parte

Parera

Nueva parada del balear ante otra ocasión del Mérida

40'
Primera parte

Igualdad

Ambos equipos pelean por el control del balón

37'
Primera parte

Poco precisión

Buena acción de Jairo, pero no fue capaz de conectar con Pascu

35'
Primera parte

Muy desviado

Lo intentó Martín Solar, pero su disparo se fue muy alto

34'
Primera parte

Primer saque de esquina

El Mérida lanzará el primer córner del partido tras una gran jugada colectiva

33'
Primera parte

Malas decisiones

Pascu desaprovecha una contra clara del Racing

30'
Primera parte

Casiii

A punto de marcar Benny tras una nueva falta de entendimiento entre la defensa racinguista

26'
Primera parte

Casi

Buena acción de Jairo, que puso un centro al que no llegó por poco Álvaro Giménez.

25'
Primera parte

Sin peligro

El Racing no es capaz de generar peligro ante el Mérida

22'
Primera parte

Muy desviado

Lo intentó Martín sin mucha fortuna

18'
Primera parte

Falta a favor del Racing

Choque de cabezas entre Álvaro Giménez y un defensor del Mérida

16'
Primera parte

Amarilla para Areso

El '11' del Mérida recibe la tarjeta por protestar una falta sobre Parera que él mismo cometió

15'
Primera parte

Fueraaaaaa

A punto de marcar Doncel, pero su disparo se fue lamiendo la cepa del poste

14'
Primera parte

Posesión

El Racing tiene el control del juego, pero es el Mérida quien se acerca con más peligro a la portería

11'
Primera parte

Fuera de juego

Álvaro Juan estaba ligeramente adelantado cuando recibió el envío de Mardones

9'
Primera parte

Fueraa

Otra ocasión para Álvaro García

8'
Primera parte

Bien Zalaya

El central cotra un buen envío de Chiqui

7'
Primera parte

Presión alta

El Mérida no quiere que el Racing salga jugando desde atrás

6'
Primera parte

Reacción verde

El Racing busca dar réplica a ese ocasión del Mérida

4'
Primera parte

Casiiii

Fallo en la defensa del Racing que a punto está de aprovechar Álvaro García

3'
Primera parte

Bien Parera

Disparo flojito de Doncel, que detiene el balear sin problemas

1'
Primera parte

Falta de Álvaro García

El delantero trabó a Zalaya cuando pugnaba con el balón

1'
Primera parte

Arranca el partido

Rueda el balón en A Malata.

Los XI de Fran Beltrán

Y los escogidos por el rival son los siguientes:

Los XI de Pablo López

El once del Racing para este partido en A Malata será:

Bienvenid@s

¡Hola a tod@s! Faltan 30 minutos para que ruede el balón en A Malata con este Racing-Mérida

