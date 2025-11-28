Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Tenemos que tener mucha más competitividad y actitud”

Pablo López, durante el duelo contra el Barakaldo Alfaquí

El análisis que el entrenador del Racing, Pablo López, y la plantilla que dirige han hecho de la derrota sufrida ante el Barakaldo ha dado un resultado claro: “Sólo con la calidad no llega”.

Así que si el equipo ferrolano quiere seguir evolucionando, su preparador recuerda que “tenemos que tener competitividad, actitud, ganar los duelos... y de cara a este partido estar con la concentración al máximo para así dar nuestro cien por cien”.

Aunque Pablo López recuerda que en Barakaldo “también hicimos cosas buenas”, el técnico herculino admite que en el Nuevo Lasesarre al cuadro verde le faltaron un montón de cosas –“esos duelos que teníamos que ganar, esas ayudas que había que hacer, esas orientaciones, tanto ofensivas como defensivas, que no hubo...”, enumera–. Son los deberes que hay que hacer para que la escuadra de la ciudad naval siga su camino hacia la mejoría.