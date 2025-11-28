Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Tenemos que tener mucha más competitividad y actitud”

El preparador herculino espera que sus jugadores den el cien por cien ante el Mérida

Juan Quijano
Juan Quijano
28/11/2025 18:25
Pablo López, durante el duelo de esta tarde
Pablo López, durante el duelo contra el Barakaldo 
Alfaquí
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El análisis que el entrenador del Racing, Pablo López, y la plantilla que dirige han hecho de la derrota sufrida ante el Barakaldo ha dado un resultado claro: “Sólo con la calidad no llega”.

Así que si el equipo ferrolano quiere seguir evolucionando, su preparador recuerda que “tenemos que tener competitividad, actitud, ganar los duelos... y de cara a este partido estar con la concentración al máximo para así dar nuestro cien por cien”.

Aunque Pablo López recuerda que en Barakaldo “también hicimos cosas buenas”, el técnico herculino admite que en el Nuevo Lasesarre al cuadro verde le faltaron un montón de cosas –“esos duelos que teníamos que ganar, esas ayudas que había que hacer, esas orientaciones, tanto ofensivas como defensivas, que no hubo...”, enumera–. Son los deberes que hay que hacer para que la escuadra de la ciudad naval siga su camino hacia la mejoría.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Faro de Cabo Prior al atardecer

Faros, castillos, yacimientos o viviendas tradicionales: la riqueza cultural del litoral de la comarca de Ferrol
Verónica Vázquez
A autora de "As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo, 1885-1936"

Mulleres no manicomio de Conxo, protagonistas de “As tolas que non o eran”, unha obra que chega a San Sadurniño e Mañón
Redacción
Imagen de archivo de momento del encendido de luces en la localidad

Los jardines de San Xosé de Piñeiros vuelven a anunciar la Navidad en Narón
Redacción
El ideal gallego

Augas de Galicia licita la primera fase del saneamiento en el rural de Ferrol
Redacción