El Racing de Ferrol busca la redención

Jairo Noriega, durante el partido contra el Barakaldo ALFAQUÍ

La que el Racing sufrió ante el Barakaldo no fue una derrota cualquiera. Más allá del resultado, las malas sensaciones dejadas —sobre todo en la segunda parte– generaron una importante preocupación en el racinguismo. De ahí que el partido que lo enfrenta al Mérida este sábado –21.00 horas, A Malata– aparezca como una reválida para confirmar que está llamado a estar entre los mejores del grupo 1 y luchar después por el ascenso a Segunda o que, por contra, aún dista de estar a ese nivel.

El equipo ferrolano aspira a recuperar su mejor versión, esa que solo se ha visto a cuentagotas, para volver a la senda de la victoria y mantenerse en la zona que clasifica para los playoffs en la que ha estado siempre. Será la mejor manera de empezar una semana en la que tendrá que hacer frente a tres compromisos en el plazo de siete, puesto que el martes recibe al Huesca con motivo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y el sábado de la semana que viene visita al Cacereño. Todo un reto para una escuadra a la que las lesiones están afectando sobre todo en la linea de retaguardia.

Potencial

Enfrente estará un Mérida que, aunque empezó el campeonato siendo uno de los candidatos a meterse en las plazas que permiten luchar por dar el salto de categoría, vio comprometida esta posibilidad tras perder cuatro de sus cinco primeros partidos. Sin embargo, a partir de ahí su reacción le hace estar a solo un punto de los cinco primeros –y a tres de su adversario de hoy– y ser uno de los equipos que en mejor momento –el que más de las seis últimas jornadas del campeonato regular–.

Así que este partido, además de ser para el Racing una especie de examen de recuperación, también es uno de los mejores que se pueden ver en el grupo 1 de Primera RFEF por la capacidad que tienen las plantillas de los dos rivales que se van a enfrentar.