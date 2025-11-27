Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

La peña El Camarote llena Fene de pasión racinguista

La agrupación, que ya cuenta con más de 70 socios, fue inaugurada en el Concello

Juan Quijano
Juan Quijano
27/11/2025 23:19
Imagen del acto de inauguración de la peña
Imagen del acto de inauguración de la peña
DANIEL ALEXANDRE
¡Fene es racinguista! Fue la frase más oída con motivo de la inauguración de la peña El Camarote, que empezó con un acto institucional en el salón de plenos del Concello –repleto de niños–, siguió con una fiesta en el local de la agrupación (Café-Bar El Camarote, Avenida Naturais, 42), con la presencia de los racinguistas Chema Rodríguez, Tejera y Álvaro Ramón y música a cargo de un DJ... pero se vivió durante todo el miércoles en las calles engalanadas para la ocasión, el lanzamiento de fuegos artificiales de color verde y más sorpresas.

Más de setenta aficionados –con unas cuantas decenas más en lista de espera, con prioridad para los de Fene pero con presencia también otros concellos de la zona– forman parte ya una peña presidida por Francisco, “Cucho”, Prieto, pero que tiene en Víctor Pico como portavoz, encargado de las relaciones públicas... y encargado para prácticamente todo lo que haya que gestionar. Aunque la mayoría de los peñistas están ubicados en la grada de Preferencia, también los hay repartidos por otras localizaciones del campo de A Malata.

Ahora, además de animar a la escuadra de la ciudad naval cuando juega en A Malata, su intención es la de desplazarse a alguno de los viajes más accesibles, potenciar las reuniones de aficionados para ver desde la sede de la agrupación los partidos que se jueguen fuera de casa... y aprovechar su “merchandising” para dar más color verde a toda la comarca. Porque no solo Fene es racinguista, sino que la intencion es que la afición por el cuadro de la ciudad naval se expanda por todo Ferrolterra, Eume y Ortegal para hacer más grande un sentimiento que cada vez cuenta con más adeptos.

