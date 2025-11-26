Álvaro Juan, jugador del Racing de Ferrol: "Tenemos el talento, pero si no compites, no vale de nada"

Juan, durante el duelo en el fortín vasco Alfaquí

Para Álvaro Juan, la moraleja tras el doloroso traspié ante un valiente Barakaldo que se hizo con el triunfo en un inexpugnable Lasesarre es clara. Días después de este tropiezo y con la herida todavía cicatrizando –esta se unía a la ya producida en Zamora, si bien en esta la recuperación fue más rápida gracias a los tres puntos–, para el extremo talaverano “hemos hecho hincapié en que tenemos que mejorar en esos campos el competir. Nosotros, por talento, somos uno de los mejores equipos, pero si no compites, el talento no vale nada”, apunta el futbolista en el preludio de una semana larga en la que asoma la sombra de la Copa del Rey tras el choque ante el Mérida de este sábado en A Malata.

Concentración, más dureza para ganar segundas jugadas o los balones divididos son otros de los debes que sí hizo, por ejemplo, la formación vasca. Un tropiezo que escuece, pero del que el jugador saca aspectos destacados. “Nos viene bien que nos pase, porque va a haber muchos campos de este estilo y tenemos que saber lo que nos vamos a encontrar”, apuntaba.

Y lo que se encontraron fue un Barakaldo que, al igual que otras formaciones, y como él mismo señala, “los equipos no juegan como juegan habitualmente. Juegan más a defenderse, con las líneas más juntas, a ser más precavidos”, comenta Juan, “es lógico que nos cueste –llegar arriba– . Tenemos que adaptarnos muchas veces a diferentes situaciones de juego, igual tú has preparado una durante la semana, el equipo contrario te la cambia, porque se enfrenta contra el Racing”. Y aquí, el otro día, los verdes se vieron desarmados por los vascos, mientras que el conjunto de Pablo López prácticamente no pudo pasar de la mitad del campo –especialmente en la segunda parte–. “Ahí nos costó muchísimo. Creo que entramos en un bucle”, reconoce este jugador que en su cuenta con la camiseta verde suma un gol, una asistencia y más de 600 minutos.

Potencial

Él, sus compañeros y la afición son conscientes de lo ajustado de la categoría y de que “al final vamos a perder partidos, es muy difícil ganar todo. Tenemos que asumirlo y tratar de hacer las cosas un poquito mejor y ser nosotros mismos”. Recuperar esa esencia que se pudo ver en otros encuentros –que acabaron con victoria o derrota– será la clave para volver a casa este sábado ante un Mérida que el propio Juan conoce a la perfección, ya que jugó sus dos últimas campañas allí.

“Va a ser un partido difícil, contra un rival muy duro y bueno. Tenemos que estar muy concentrados”, apunta el futbolista, llamando a pasar página sobre el duelo de Lasesarre, aprendiendo de los errores cometidos, y hacerlo ante un rival que llega en una dinámica positiva y ante el que tienen que volver a encontrar su juego. Para Juan, más allá de esto, “el equipo se está mostrando sólido. Hay partidos mejores y peores”, puntualiza.

Y todo ello, sin duda, sin perder las aspiraciones máximas con las que cuenta la plantilla, las de continuar en la parte alta de la tabla clasificatoria. “Si no pensáramos que podemos pelear por estar arriba, no tendría sentido todo lo que trabajamos. Tenemos el objetivo claro y sabemos la capacidad que tenemos dentro del vestuario, en el campo...”, sentencia el jugador de Talavera. Ahora resta que fútbol y marcador, especialmente este último, acompañen. Primero en el duelo más importante, como él mismo apunta, el de este sábado ante el Mérida. Sin mirar más allá, a una Copa que “ya vendrá a las 11.00 de la noche del sábado”.