Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su último partido liguero de 2025

El cuadro verde jugará en el campo del Avilés Industrial el domingo 21 de diciembre a las 18.15 horas

Juan Quijano
Juan Quijano
25/11/2025 13:08
Once titular del Racing en el partido contra el Arenteiro
Once titular del Racing en el partido contra el Arenteiro
ALFAQUÍ
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El último partido del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF que el Racing jugará en 2025, el que disputará en el campo del Avilés Industrial, tendrá lugar a las 18.15 horas del domingo 21 de diciembre.

El estadio Román Suárez Puerta será el escenario, cuyo horario está sujeto a cambios en función de los resultados que se den en la Copa del Rey.

Después de este encuentro, la plantilla racinguista disfrutará del período vacacional navideño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Valdoviño praia da Frouxeira apertura da Lagoa

Medio Ambiente abre el canal de desagüe en el lago de A Frouxeira
Redacción
Eva Anca, nutricionista del Hospital Ribera Juan Cardona

Trastornos del neurodesarrollo en niños y jóvenes: por qué la nutrición es clave en su abordaje
Redacción
Diego Pardiñas, durante un partido con el Marina Ferrol

El waterpolista Diego Pardiñas, del Marina Ferrol, llamado para una tecnificación de la RFEN
Redacción
Cabanas Escola Laica membros asociaciónTarde Piache

O asociacionismo fai a forza: Tarde Piache propón lecer e cultura en Cabanas
Rita Tojeiro Ces