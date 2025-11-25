El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su último partido liguero de 2025

Once titular del Racing en el partido contra el Arenteiro ALFAQUÍ

El último partido del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF que el Racing jugará en 2025, el que disputará en el campo del Avilés Industrial, tendrá lugar a las 18.15 horas del domingo 21 de diciembre.

El estadio Román Suárez Puerta será el escenario, cuyo horario está sujeto a cambios en función de los resultados que se den en la Copa del Rey.

Después de este encuentro, la plantilla racinguista disfrutará del período vacacional navideño.