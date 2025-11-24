La derrota del Racing de Ferrol: para olvidar... y para aprender

Los jugadores del Racing, decepcionados tras el final del partido ALFAQUÍ

La derrota encajada en el Nuevo Lasesarre de Barakaldo no fue la primera que el Racing sufre en lo que va de campeonato, pero seguramente sí la que peores sensaciones dejó. A pesar de ponerse en ventaja en la primera parte –en el único remate entre los tres palos que hizo en todo el partido–, el cuadro verde fue a menos con el paso de los minutos. Tanto que en la segunda mitad el encuentro fue un monólogo de la escuadra vizcaína, que dominó tanto a nivel de posesión (54%-46%) como de disparos (15-2) hasta marcar el tanto definitivo para llevarse el triunfo a tres minutos del final.

“Tenemos que hacer autocrítica y analizar los detalles que nos han hecho perder”, concedía al final del partido el portero Parera, uno de los mejores del Racing en el encuentro. La falta de fluidez a la hora de mover la pelota –después del descanso apenas se vieron posesiones racinguistas de más de tres pases– y la ausencia de intensidad defensiva –como se vio, sobre todo, en el segundo tanto de la escuadra gualdinegra– hacen del choque de la decimotercera jornada liguera una cita para olvidar. De hecho, sobre el tanto del triunfo local, Parera reconoció que “es algo que no puede pasar. Nos hace no llevarnos un punto que hubiera sido muy bueno”.

Paciencia

Como recordó el cancerbero mallorquín, “nunca gusta perder”. Sin embargo, Parera opta por pasar página cuanto antes porque “esto sigue y tenemos que ser fuertes como grupo”. Así que, de cara al partido de este sábado frente al Mérida en el estadio de A Malata, el meta asegura que “yo confío muchísimo en el equipo”. Así, partiendo de la premisa de que la liga es muy larga –aún quedan 25 partidos, o sea, 75 puntos en juego–, el cuadro verde puede superar este tropiezo.

Será la manera de volver al buen camino, el que lo llevaba a estar en una segunda plaza que ahora ha perdido a manos del Celta Fortuna a falta de cuatro jornadas para llegar a parón navideño de la competición de la regularidad.