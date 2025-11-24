Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Artetxe, Chema Rodríguez y David Concha sufren lesiones musculares

La evolución de todos ellos marcará su regreso a los terrenos de juego

Juan Quijano
24/11/2025 18:15
David Concha se ha perdido los dos últimos partidos
EMILIO CORTIZAS

El Racing seguirá sin poder contar con los defensas Markel Artetxe y Chema Rodríguez y el exterior David Concha durante algún tiempo. Las pruebas médicas a las que han sido sometidos así lo confirman.

Así, Artetxe sufre una lesión musculotendinosa en el recto femoral de la pierna izquierda. Mientras que Chema Rodríguez padece parece una dolencia de índole muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por último, David Concha tiene una pequeña lesión en el tendón del músculo semimembranoso de su muslo izquierdo.

En las próximas semanas se someterán a tratamiento de rehabilitación y seguimiento por parte de los servicios médicos del club. Su evolución marcará su reincorporación al trabajo con el grupo.

