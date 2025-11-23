Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Foi un dos peores partidos que fixemos esta tempada”
El preparador llama a analizar en frío los errores cometidos por su equipo en Lasesarre
El preparador Pablo López no puso paños calientes a la derrota de su equipo sobre el que sí quiso señalar que durante una primera parte un poco más equilibrada “saiamos nalgunha situación ben dende atrás, incluso chegabamos a campo contrario. Tiñamos un pouco máis a posesión do balón”, analizaba el técnico, que vio ya cómo en la segunda “con vento en contra e co arreón que tivo o Barakaldo non estivemos nada ben e temos que mellorar moitas cousas”.
Un primer tiempo un poco más verde en el que los vascos consiguieron igualar la contienda justo al borde del descanso, en ese minuto “chave nestes partidos e neste campo sobre todo, porque impulsa máis ao Barakaldo, que aínda non perdeu aquí e por algo é, a botarse enriba na segunda parte”.
Una diana clave para el resurgir vasco en un duelo que para López, hasta ese momento “non tiveran ocasións claras e si que nos mermou o gol”. Un tanto en un momento decisivo junto con la fuerte presión y el dominio de los segundos balones que fue hundiendo la capacidad ofensiva verde. “Se cando colles eses balóns, pérdelos e posibilitas outro contraataque, eles acaban meténdote preto da túa portería”, decía un López que incidía en las no muy numerosas ocasiones claras vascas pero sí que “rondaban con centros, con corners, con faltas e fíxonos sufrir nesas situacións” .
Sufrió también el Racing sin poder tener el control de un balón que fue casi exclusivamente gualdinegro y sobre lo que el técnico lo tenía claro. “Iso é unha cousa que non podemos ter. Temos que controlar máis o xogo e o balón para que eles non se fagan con eses segundos balóns e acaben meténdote na túa propia área”, subrayaba. Para hacerse con ese control, López introdujo, sin fortuna, a Gorostidi por un Peña –”que estaba a facer un bo partido”– con amarilla y para tener el balón por dentro y ganar los duelos a Gelardo y Álvaro Giménez.
El preparador también puso el foco en el papel de los suyos en un segundo gol en el que Markel entró a placer en el área ferrolana. “É un erro que non podemos cometer, que un central siga conducindo e que non haxa un xogador que poida parar esa codución. Son cousas que agora estamos todos quentes pero temos que analizar friamente”, decía López, para incidir en que “o que non pode é facernos danos este resultado, porque é nun campo no que non perdeu o Barakaldo. Foi un dos peores partidos e aquí cando tes un mal partido fanche dano".