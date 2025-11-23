El Racing juvenil se topa con el muro celeste y espera ahora a tres rivales directos

Los ferrolanos lo intentaron hasta el final contra un rival de gran nivel Patricia G. Fraga

Muy, muy largo se le hizo el partido al Racing de Ferrol juvenil en A Madroa ante un todo poderoso Celta, que hizo valer su calidad y puntería para hacerse con el partido por un claro marcador de 7-2. Un electrónico que ya reflejaba un 3-0 al descanso en un partido ante “un rival muy superior y que tiene un equipazo”, señalaba el técnico Nacho García.

Los verdes no dejaron de buscar el premio a su trabajo y lo encontraron en la recta final, con una diana de Marcos Díaz en el minuto 65 para poner el 4-1 y ya con siete en contra, Theo Couto hizo el segundo en el 81.

Un traspié dentro de lo posible para los ferrolanos, que tienen ahora duras pruebas con rivales de “su” liga, cinco duelos para acabar la primera vuelta y tres de ellos contra Gimástica de Torrelavega, Solares y Arosa.