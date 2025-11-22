Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Vamos con el reto de romper su imbatibilidad"

Pablo López, durante el pasado duelo ante el Zamora Jorge Meis

"Vamos con el reto de romper su imbatibilidad", así de convencido se mostró Pablo López, técnico del Racing de Ferrol antes del encuentro ante un Barakaldo que todavía no ha perdido en Lasesarre. No será una tarea fácil para el conjunto de la ciudad naval conseguirlo, ya que "es complicado competir en ese campo donde la gente achucha mucho y anima durante todo el partido".

Para estar un paso más cerca de conseguir esos tres puntos "deberemos salir con la misma intensidad que puedan tener ellos, la agresividad, en el buen sentido de la palabra, en los duelos", aseguró, al tiempo que explicó que para convencer a su equipo "se lo hemos enseñado en vídeos y se lo hemos comentado. Además, Markel (Artetxe) también les dijo cómo es jugar allí. Así que si somos capaces de igualar esa motivación y esa intensidad en esos duelos individuales, luego con la calidad estaremos más cerca de la victoria".

Enfrente estará un Barakaldo que es "un equipo muy hecho, que lleva cuatro años con el mismo cuerpo técnico y con varios de sus jugadores. Sabemos que juegan muy cohesionados, buscan al rival y presionan muy arriba. Además, tenemos que vigilar esas transiciones ofensivas para evitar encajar".

Asimismo, Pablo López habló sobre la ausencia de Álvaro Ramón -que no estará al cumplir con un partido su ciclo de amonestaciones-, que le restará algo de profundidad, pero ganará en solvencia defensiva con Saúl García. Respecto a esto comentó que "nadie va a descubrir a Saúl, que siempre que ha jugado lo ha hecho muy bien. No tenemos ningún problema con esa baja porque todos los que han salido cumplen al mismo nivel".

Pero esa no será la única baja, ya que tampoco podrá contar con "Chema, que tuvo una lesión el otro día y aún tiene molestias. Tampoco estará Concha -también por problemas físicos-, se fue a hacer las pruebas y estamos pendientes de su evolución".

Con todo