Barakaldo-Racing de Ferrol: El asalto a la fortaleza de Lasesarre

Álvaro Peña puede ser el factor diferencial en el duelo ante el Barakaldo Jorge Meis

Hay una máxima en el fútbol que es hacer de tu casa un fortín. Es algo complicado de hacer, pero muchos equipos lo intentan, aunque pocos lo consiguen. Sin embargo, en el grupo 1 de la Primera Federación hay un club que lo ha logrado, al menos por el momento: el Barakaldo. El conjunto gualdinegro no ha perdido ni un sólo partido en Lasesarre. Allí ya cayó el líder, el Tenerife, y ahora lo visita un Racing de Ferrol, que al igual que hizo en Tajonar, quiere acabar con esa imbatibilidad y ser el primero en asaltar una fortaleza que le ha reportado múltiples beneficios a su inquilino (16.00 horas).

Y es que el cuadro dirigido por Imanol de la Sota ha sumado doce de los dieciséis puntos que atesora en la clasificación allí. Ha ganado tres partidos y empatado otros tantos, lo que da buena cuenta de cómo se crece en un campo que aprieta y anima hasta el último minuto. Con todo, enfrente tendrá a un Racing que es el cuarto mejor visitante de la liga y, a pesar de haber perdido dos duelos a domicilio, ha ganado en plazas muy complicadas como son la Ciudad Deportiva Real Madrid, Tajonar y Espiñedo. Eso, unido al buen rendimiento en A Malata –es el tercer mejor local–, le aúpan a la segunda posición en la tabla.

Concienciados

Además de tener eso a su favor, también lo está su buena racha de resultados. Y es que tras el pinchazo ante el Tenerife, el conjunto verde se ha repuesto ganando al Arenteiro y al Zamora, dos rivales incómodos y que pueden complicar a cualquiera. Sin embargo, el cuadro de Pablo López, haciendo gala de su calidad, los sacó adelante. Eso, en cambio, no le pasó a su oponente de esta tarde, que necesita sumar los tres puntos para romper esa dinámica de tres encuentros sin ganar. Por ello, se aferran al poderío y a la intimidación que ejerce Lasesarre y su afición para destronar al segundo clasificado, que tendrá algunas bajas para este choque.

En concreto, no tendrán a uno de sus “puñales”, Álvaro Ramón –cumple una sanción por acumulación de tarjetas–, a Chema Rodríguez y a David Concha, por lesión. En cambio, recupera a un Edgar Pujol que “jugó los dos partidos con su selección, República Dominicana, y está en condiciones para tener minutos”, como aclaró el técnico.

Eso le dará más armas a un equipo que “tiene muchas alternativas. Tenemos a Saúl, que puede actuar de central o a Mardones, que lo puede hacer en los dos laterales. Contamos con muchas posibilidades y vamos a sacar la mejor alineación posible para este partido porque es complicado conseguir cada punto. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Eso nos va a llevar a conseguir nuestros objetivos”, confirmó López.

Sin duda, es una declaración de intenciones de que no va a ir de paseo hasta Barakaldo, sino que va a por los tres puntos. Quiere ser el primero en acabar con la imbatibilidad de su rival y coronar una fortaleza, que ha visto a torres más altas caer y que espera que el faro verde, aquel que ilumina la ciudad de Ferrol, a la afición racinguista, A Malata y hará lo propio con una futura ciudad deportiva, que esta semana ya entró en su primera fase, brille con más fuerza. Aquel que le acerque un poco más al retorno a Segunda División.