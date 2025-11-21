Mi cuenta

Racing de Ferrol

Ya hay fecha para el Racing de Ferrol-Unionistas

La hora del encuentro está sujeta a los resultados de la Copa del Rey

Redacción
21/11/2025 17:23
Antón Escobar, durante el pasado duelo en A Malata frente al Zamora
Jorge Meis

Los racinguistas tienen una nueva misa en A Malata. Será el domingo 14 de diciembre, a las 16.00 horas. Ese será el día y la hora en la que el Racing de Ferrol dispute el encuentro de la jornada 16 del grupo 1 de la Primera Federación ante el Unionistas de Salamanca.

A pesar del anuncio de la fecha, todavía no es definitiva, ya que se podría modificar en caso de que el conjunto de la ciudad naval superase al Huesca en la segunda ronda de la Copa del Rey, que se disputará el martes 2 de diciembre a las 19.00 horas. 

Precisamente, el club anunció que este lunes 24 pondrá a la venta las entradas para este duelo. Todos los aficionados, sean socios o no, deberán comprar los boletos para acceder al encuentro. Eso sí, los abonados tendrán preferencia adquirirlas entre ese mismo lunes hasta el jueves, ya sea de manera online o presencial. De igual manera, tendrán un precio bonificado que oscilará entre los dos (sub 20 e infantil en los fondos) hasta los 10 euros (adulto, sénior y sub 30 en Tribuna).

Una vez acaba esta venta preferente, las localidades que no hayan sido retiradas se liberarán para el público general, que se podrán hacer con ellas el día 28 de noviembre por un precio que va desde los 15 hasta los 25 euros.

