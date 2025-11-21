Un Racing de Ferrol muy fiable en casa y fuera

Álvaro Peña anima a Antón Escobar, durante el último encuentro en A Malata Jorge Meis

Dicen los cánones deportivos que para conseguir los objetivos que un equipo se marca primero debe convertir su hogar en un fortín y tratar de sumar el mayor número de puntos posibles cuando te alejas de tu casa. Con esa máxima, el éxito está prácticamente asegurado. Y eso es lo que está intentando lograr el Racing de Ferrol de Pablo López.

Después de una temporada aciaga en la que el conjunto de la ciudad naval no cumplió ninguna de las dos premisas, todo parece haber cambiado. Justo cuando se enfrenta a un rival al que conoce muy bien, como el Barakaldo, su compañero histórico en la categoría de plata –ambos son los dos conjuntos que más tiempo han estado en Segunda sin ascender a Primera–. El duelo de hace un año en la Copa del Rey poco se va a parecer al que disputarán este domingo a las 16.00 horas en Lasesarre. No por el paso del tiempo, sino por los cambios en la plantilla y en la mentalidad.

Hace un año, el Racing era mucho más frágil y poco fiable tanto en A Malata como fuera de casa, pero eso ha cambiado. Esta temporada los de Pablo López son una amenaza muy seria. Y es que si atendemos a la clasificación como local, los verdes ocupan el tercer puesto del grupo 1. En los siete partidos que jugó en su feudo, ganó cuatro, empató dos y sólo perdió uno, ante el líder, el Tenerife. Precisamente, el conjunto chicharrero es una de las tres víctimas del Barakaldo en Lasesarre.

Y es que aunque ocupan la séptima posición en este ranking, lo cierto es que es uno de los tres equipos –junto al Arenas de Getxo y el Lugo– que no ha perdido en casa. Eso les ha permitido sumar doce de los dieciséis puntos que atesora su marcador. Una cifra realmente llamativa que el Racing busca no aumentar. Y lo cierto es que tiene armas para hacerlo.

Si atendemos a la clasificación sólo contando los partidos fuera de casa, el conjunto de la ciudad naval ocuparía la cuarta posición –sólo es superado por el Tenerife, el Real Avilés y la Ponferradina–, tras haber sumado nueve puntos en cinco desplazamientos. Sin duda, números muy buenos. Además, los dos duelos que perdió fueron contra el Lugo –que acabó con nueve– y contra el Celta Fortuna. El resto son todo victorias. En total, también marcó siete tantos y encajó cinco.

Además, como demostró en Tajonar, sabe lo que es remontar fuera, por lo que no es de especial preocupación si los verdes empiezan perdiendo, algo que este año ha sucedido en varias ocasiones. Por lo tanto, este duelo será una lucha entre guerreros y los ferrolanos buscarán asaltar el fortín de Lasesarre, que no ha visto perder ningún combate de su equipo.