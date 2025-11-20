Los jugadores verdes reciben la visita de Parera y Leal antes de su debut en la LaLiga Genuine

Foto de familia de la visita de Leal y Parera Cedida

El Racing de Ferrol se viste de corto por primera vez este fin de semana para estrenarse, por tercera campaña consecutiva, en LaLiga Genunine Moeve. Ese proyecto de inclusión social puesto en marcha por el organismo estatal y en el que la formación verde sigue demostrando su compañerismo y crecimiento personal y deportivo.

Como primera parada, los dirigidos por Diego Garrido, lo harán en Tarragona, dentro del grupo “Compañerismo”, en una jornada con el Nàstic como anfitrión. Los futbolistas verdes continuarán su liga en Gijón –7 y 8 de marzo–, Burgos –30 y 31 de mayo– y del 19 al 21 de junio en Madrid, donde, por primera vez, la clausura será en Las Rozas.

Los jugadores racinguistas –llegados de Souto de Leixa, Aspanaes, Aspaneps, CEE Terra de Ferrol y Virxe de Chamorro– tuvieron, además, una visita muy especial esta semana. Miquel Parera y Migue Leal compartieron entrenamiento con sus compañeros de LaLiga Genuine y, junto con Diego Rivas, les transmitieron sus buenos deseos para la competición. Ambos pudieron ver de cerca el esfuerzo y dedicación de estos futbolistas, entregándoles además sus camisetas personalizas para este evento.