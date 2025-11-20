El Racing de Ferrol sabe cómo derribar el muro

Los ferrolanos, celebrando uno de los goles del pasado año en el campo vasco Alfaquí

No hace tanto que Barakaldo y Racing de Ferrol cruzaron por última vez sus caminos. Fue hace casi un año, sólo doce meses en los que, especialmente en las filas verdes, hubo una gran revolución. Primero, con la salida de su técnico Parralo y posteriormente con la pérdida de una plaza en Segunda División que costó tanto alcanzar.

En ese rocoso terreno de la categoría de plata estaban los verdes cuando el sorteo de Copa del Rey quiso que ambos grupos se viesen las caras. Una ronda de treintaidosavos de final en la que los ferrolanos visitaron al conjunto vasco y en la que, precisamente, los de Lasesarre, por momentos, puso rojo al grupo verde, que tuvo que esperar hasta los últimos minutos parra sentenciar la eliminatoria Fue con gol de Nacho Sánchez, remontando así el 1-0 con el que el minuto 18 se había puesto por delante el grupo gualdinegro –empatando con diana de Bebé–.

Esa, con el Racing en Segunda y el Barakaldo en Primera RFEF, fue la única vez que los ferrolanos consiguieron celebrar un triunfo en un inexpugnable terreno vasco, entonces y ahora. Y es que, en sus enfrentamientos previos más recientes, los racinguistas sólo han podido “rascar” un empate. Ese que cosechó también a finales de noviembre, de 2009, en un duelo sin goles en Segunda División B. Una igualada que también se repitió en A Malata, con la mirilla de ambos ya más ajustada (3-3). En su duelo de la campaña anterior los tres puntos se quedaron en Lasesarre, con un ajustado 1-0, devolviéndole la moneda el grupo ferrolano en casa con un 2-0.

Matagigantes

Ahora, casi dos décadas después, el hogar del Barakaldo se sigue mostrando como una auténtica fortaleza en la que, de hecho, ya han conseguido tumbar al primero de los gallitos, en esta ocasión para beneficio también del Racing. El líder Tenerife sufrió hace poco más de un mes la “maldición” de este terreno de juego en el que, con un 2-0 en su electrónico, vivió la segunda de sus derrotas –la primera fue días antes en casa ante el Unionistas–.

Así, por un lado el Barakaldo puede hacer de este resultado el inicio de una racha de “matagigantes” –posteriormente recibirá al Avilés, visitando al Castilla entremedias–, mientras que los de López pelearán por ser los primeros en derribar el muro vasco y prolongar su propio camino victorioso.