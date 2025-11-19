La sonrisa y "tapadera" de Artetxe para volver a Lasesarre con el Racing de Ferrol

El jugador, a la derecha, en el encuentro ante el Zamora Jorge Meis

Markel Artetxe ha hecho de Ferrol su nuevo hogar y, casualmente, el jugador vasco regresa este fin de semana al que lo fue durante las dos últimas campañas, el siempre complicado campo de Lasesarre, en donde se reencontrará con amigos, familia y afición.

Un duelo ante el Barakaldo en el que el Racing intentará mantener esa regularidad más que necesaria para continuar en la zona alta ante, ahora, una formación que hace sonreír a un Artetxe que estará, en esta ocasión, al otro lado del campo. “Fueron tres años allí y he vivido todo lo bueno del fútbol. Todo salió bien desde el primer minuto”, relata el futbolista, “cada vez que pienso en Barakaldo o en Lasesarre me vienen preciosos recuerdos y por eso sonrío”.

Con Markel como “agente infiltrado” en esta ocasión para el completo estudio del rival, su conocimiento del equipo vasco será, sin duda, un arma a aprovechar por Pablo López. “Todas las semanas tenemos una charla previa al partido para analizar al rival y se rumoreaba que la iba a dar yo en lugar del entrenador”, bromeaba el jugador que sabe los entresijos del rival verde de este fin de semana y también como se las gasta la afición de Lasesarre.

A nivel deportivo, el Racing, en opinión de Artetxe y viendo los buenos números del grupo vasco –que es noveno y que sólo ha cedido en dos duelos de esta campaña, el primero ante el Mérida y en la última jornada ante el Osasuna Promesas–, la nave verde aterrizará en Lasesarre para encontrase un Barakaldo que “es un equipo muy difícil de vencer. Desde el primer partido se han convertido en un grupo complicado de derrotar”, señala Artexte, “compite al cien por cien. No regala el balón, disfruta de ritmos altos y a va a por todas”.

Y así se refleja en esos números, en los que no figura ninguna derrota en su terreno de juego, en donde han conseguido dos de las tres victorias que atesoran, una de ellas ante otro de los leones de la competición, el Tenerife.

Sin duda, el grupo vasco quiere seguir dando estocadas a los conjuntos de la parte alta, y el duelo ante los ferrolanos se presenta como otra gran oportunidad. También lo es para el equipo de Artetxe que espera “un duelo muy igualado y los pequeños errores marcarán la diferencia”, apunta, como así ocurrió, por ejemplo, en su última contienda con la acertada aparición de la “quenlla” Escobar en el área del Zamora.

Combate posicional

Ni Markel ni sus compañeros se duermen en los laureles de sus últimos resultados ni en la cómoda nube en la que ahora están arropados en la zona alta. “Cada partido es un mundo aparte y condicionado por diferentes razones”, apunta. En esta ocasión, además de por la condición de invicto del Barakaldo, por una afición que también conoce muy bien el propio Artetxe. “Ha crecido mucho en poco tiempo y cuando aprieta se nota. Cuando el público aprieta a equipo lo lleva en volandas y es difícil para el rival”, subraya un jugador que, precisamente, en su etapa en la formación de Lasesarre tuvo un importante papel refrendado en un gran número de minutos.

No está siendo tan destacada, a nivel de volumen, su participación en las filas verdes de momento. Un Racing en el que, afortunadamente, la dura competencia hace que si el propio Artetxe fue el elegido por Pablo López en la recta inicial de la competición –y ganando los tres encuentros completos que jugó, ante Talavera, Ponferradina y Osasuna–, la balanza ahora pesa más hacia el lado de Edgar Pujol.

“Es algo positivo. Es cierto que no participo tanto, pero estoy muy tranquilo. Lo único que puedo hacer es entrenar al cien por cien cada día y a eso me limito. Jugar y no jugar depende del entrenador”, señala, “intento complicarle las cosas al máximo y, cuando sea necesario, estoy preparado para hacerlo lo mejor posible”. Artetxe calienta, de momento, desde el banquillo en un Ferrol en el que se siente ya como en casa “muy a gusto y todo el mundo me ha ayudado mucho. Estoy muy agradecido”.