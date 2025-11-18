La Ciudad Deportiva del Racing de Ferrol: paladas de ilusión verde

Trabajos en la Ciudad Deportiva RCF

Después de muchos años de intentos fallidos para la construcción de la Ciudad Deportiva del Racing de Ferrol, por fin ya se ha hecho realidad. El club comunicó que, la semana pasada, se iniciaron las obras correspondientes a la primera fase de este importante proyecto y que estarán lideradas por las empresas Prace y Calfensa.

Estos trabajos, que se prolongarán hasta el verano, le supondrá a la entidad ferrolana una inversión superior a los cinco millones de euros, pero que ayudará a que el Racing siga creciendo a todos los niveles. Y es que así, el club de la ciudad naval podrá contar con unas instalaciones modernas y acordes a las exigencias del fútbol profesional, al que pretende regresar, si es posible, esta temporada y, en un futuro, escalar hasta Primera División. Pero no sólo estarán destinadas al primer equipo, sino que supondrá un paso adelante para el crecimiento de los equipos de cantera y así mejorar la formación de los niños y niñas que forman parte de la escuadra racinguista.

Según explicó el club presidido por Manuel Ansede, el complejo deportivo, que está ubicado en la parroquia ferrolana de San Mateo, en los terrenos de la antigua estación radio Muiño do Vento, abarcará más de 120.000 metros cuadrados, que fueron adquiridos el pasado mes de abril por más de 550.000 euros al Concello de Ferrol tras varios meses de un tira y afloja en su negociación.

Dos campos en verano

De acuerdo con el plan que pretende desarrollar el Racing, habrá cuatro fases que tendrán un coste de doce millones de euros. En la primera, que es en la que se encuentra este proyecto, se abordarán actuaciones prioritarias como la adaptación del terreno, la urbanización del espacio, la mejora de los accesos y la creación de zonas de aparcamiento. Además, también está previsto la construcción de dos campos de entrenamiento: "uno de césped natural híbrido destinado al primer equipo y otro de césped sintético de última generación orientado a las categorías de formación, que podrá emplearse también para competiciones de base", como señaló el club.

Asimismo, también aprovecharán el edificio principal que hay en el terreno, aquel tiene forma de H y está ubicado en la entrada, para transformarlo y convertirlo en el lugar donde se encuentren los vestuarios, el gimnasio, la enfermería, lavandería y otras áreas técnicas del trabajo diario.

En las actuaciones posteriores, se aumentará el número de campos de entrenamiento, habrá más zonas específicas para el fútbol formativo, así como dependencias destinadas a la cocina y comedor, oficinas administrativas, un área de prensa y una residencia para jugadores.

Ejecución de la primera fase del proyecto RCF

Sin duda, la construcción de la Ciudad Deportiva es el proyecto más importante en la historia del club. No sólo le ayudará a crecer a nivel profesional y de cantera, sino que también le permitirá acoger competiciones oficiales de primer nivel, al tiempo que se convertirá donde la semilla del racinguismo vivirá para siempre.

Pionero

Asimismo, este también será referente en otros aspectos. Y es que como indicó el club, los factores más importantes para llevarlo a cabo fueron para garantizar la accesibilidad, la integración y la sostenibilidad. Las instalaciones estarán adaptadas para las personas con diversidad funcional y para las necesidades el equipo Genuine.

Además, otro aspecto fundamental será su ecologismo, ya que emplearán energías renovables para iluminar todo los terrenos e instalaciones que habrá en la parcela. Pero no sólo eso, sino que al reaprovechar algunos de los edificios existentes y los recursos naturales de la zona, se reducirá el impacto que ocasionará estas obras en el medio ambiente.

Así que, después de muchos años, el sueño de Isidro Silveira, y de todo el racinguismo, por fin se verá cumplido. Tocará esperar hasta verano para poder ver lista esta primera fase, pero sin duda es un avance muy grande. Quizá el más grande en los 106 años de la historia del Racing. Esto no hará más que reforzar el plan del club para seguir creciendo a nivel deportivo y social, no sólo en Ferrol o Ferrolterra, sino en toda España. Será, por tanto, el punto de partida para que la ilusión verde se multiplique. Ahora queda que los resultados deportivos acompañen, como lo están haciendo hasta el momento, y poder soñar con cotas muy altas como intentar llegar a Primera División.