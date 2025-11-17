El Racing de Ferrol, sin “jogo bonito”, pero con gol

Escobar y Peña, escuchando al colegiado del encuentro ante el Zamora j. meis

El Racing de Ferrol sigue con números de playoff y casi casi de líder. La formación de Pablo López, con sus 23 puntos, sigue a dos del líder Tenerife, si bien aupándose a una valorada segunda posición, merced al tropiezo del Celta Fortuna ante, precisamente, los tinerfeños y al empate del Avilés Industrial. Y todo ello gracias a la efectividad y a una “suerte” que en la lluviosa tarde del domingo supo hallar “A quenlla” de Nigrán, un Antón Escobar que se encontró en el complicado campo de A Malata como pez en el agua “cazando” el gol del triunfo.

“Hay que estar siempre. Me ha caído y encantado”, señalaba el delantero tras enviar el balón al fondo de la red al aprovechar la serie de infortunios vividos por el Zamora en su área. “El partido se iba a decidir por detalles. Cayó de nuestro lado y de estos partidos va a haber muchos durante el año”, subrayaba el goleador que asimismo incidía en lo complicado de firmar un triunfo en esta categoría. Una victoria que llegó sin “jogo bonito”, pero sí efectivo y en el que, además de los tres puntos, se pudo ver, entre la lluvia que caía en A Malata por primera vez a la dupla conformada por Chema Rodríguez y Zalaya.

Dificultades compartidas

Dos zurdos que se complementaron a la perfección y que para el de Albacete era la primera vez que jugaba en el perfil derecho. “Nunca había jugado nunca en derecha, pero hay que ayudar al equipo donde sea. Ya habíamos hablado durante la semana de que si nos tocaba jugar a cualquiera de los dos, nos íbamos a ayudar y así ha sido”, señalaba el propio Rodríguez.

Un jugador que se retiró del enfangado campo de batalla en el que se había convertido A Malata en la recta final del choque, si bien, como el mismo jugador señaló al término del duelo “fue por molestias. El campo estaba un poco pesado al final. Fui al suelo y noté una molestia. A ver lo qué es”, apuntó el jugador.

El Racing de Ferrol hace lo justo para ganar Más información

Y es que tanto él como Escobar señalaron la complicada situación de su terreno de juego, por lo que se valora mucho más la diana “enchufada” por el pontevedrés. “Era difícil generar ocasiones, pero salimos bien al partido y hemos conseguido robarles muchos balones en su iniciación. En la segunda parte no estuvimos tan bien”, confesaba el delantero. Un segundo tiempo, con el marcador a favor y uno más sobre el terreno de juego, la bancada esperaba un poco más de los suyos.

“La gente quiere ver goles, que finiquites lo antes posible”, comentaba Rodríguez, “pero no es fácil. Intentamos no equivocarnos y es entendible que quieren que vayas arriba, que hagas ocasiones, que llegue el segundo. Hay que jugar con cabeza y hemos intentado controlar el partido”.

Con un Zamora metido atrás y un Racing “agarrando” el resultado, otra de las buenas noticias fue una nueva portería a cero en esta segunda victoria consecutiva de los verdes. “Hay que valorarlo. Estamos a dos puntos de un Tenerife que a principio de temporada parecía que se iba a pasear por la categoría. Estamos viendo que no es así, que también tiene dificultades. Todos las tenemos”, analizaba el propio Rodríguez que avanzaba que, precisamente, sin encajar y con jugadores verdes que “ofensivamente hacen daño, vamos a ganar muchos partidos”.

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Con el resultado a favor valoramos no cometer errores" Más información

De momento suman siete... y esperando la siguiente, en un camino que parece el correcto. “Estar ahí arriba nos da esa motivación para seguir trabajando más fuerte si cabe y es muy difícil ganar cada partido”, subrayaba de nuevo el de Caudete. Un cauce en el que, a pesar de los meandros que aparezcan, parece el que puede desembocar en playoff.