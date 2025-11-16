Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Con el resultado a favor valoramos no cometer errores"

Pablo López dando indicaciones a sus jugadores Jorge Meis

Pablo López, entrenador del Racing del Ferrol, valoró la victoria de los suyos ante el Zamora, ya que "en esta categoría son difíciles de conseguir, sobre todo ante un equipo que tiene muy buenos jugadores". Eso sí, reconoció que "en la segunda parte nos falto finura en los pases, pero al tener el resultado a favor, valoramos no cometer errores".

En este sentido, el técnico comentó que "fue complicado tener más ocasiones porque el Zamora estuvo replegado toda la segunda parte y no te iba a buscar, por lo que se hacía difícil crear y superar esas líneas de presión". Además, destacó el papel que desempeñaron Álex Zalaya y Chema Rodríguez "dos centrales zurdos, pero que pueden jugar juntos. Optamos por ellos porque son grandes y muy buenos. Luego, cuando salió Markel (Artetxe) también estuvo espectacular. Es una suerte contar con estos centrales".

Asimismo, López también destacó la mentalidad que tuvieron los suyos para buscar esos segundos balones, que al igual que contra el Arenteiro, les dio rédito, ya que así llegó la única diana del encuentro. Al final, el herculino "es lo que busco. Que vayan a por todas. El gol llegó así y me alegro mucho por Antón (Escobar) porque nos dio la victoria y él, como delantero, viven de los tantos y esto le va a venir bien".

Por último, el preparador racinguista habló sobre los pitos que se escucharon en A Malata, especialmente en la segunda mitad. No obstante, le restó importancia indicando que "entiendo que los haya porque la gente viene a ver a su Racing a ganar y golear ante un rival en inferioridad, pero es complicado ante un equipo que se encierra atrás. Es normal que quieran que su equipo ataque más, pero primamos el resultado porque era muy importante para nosotros que nos coloca como segundos", sentenció.