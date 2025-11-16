Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Zamora

El conjunto de Pablo López quiere darle continuidad a la victoria frente al Arenteiro

Iago Couce
Iago Couce
16/11/2025 17:45
Directo Racing Zamora
Racing de Ferrol
1-0
Zamora
61'
Segunda parte

Cambio en el Zamora

Se retira Eslava y entra Farrel.

59'
Segunda parte

Se reanuda el partido

Después de varios minutos de parón se reanuda el partido .

57'
Segunda parte

Se duele Migue Leal

El lateral derecho se hizo daño al despejar un balón

56'
Segunda parte

Se agita el partido

El Zamora se anima en ataque y el Racing busca sentenciar a la contra

52'
Segunda parte

Falta en ataque

Zalaya arrolló a su defensor cuando iba a rematar el envío de Tejera

51'
Segunda parte

Nuevo córner

Otra oportunidad para el Racing a balón parado

50'
Segunda parte

Córner para el Racing

Buena acción de Migue Leal, que forzó un córner

49'
Segunda parte

Fuera de juego 

Kike Márquez estaba en posición antirreglamentaria

47'
Segunda parte

Replegado

El Zamora, con uno menos, sigue con su mismo plan

46'
Segunda parte

Segunda parte

Vuelve a rodar el balón en A Malata

45+4'
Primera parte

Descanso

Ambos equipos se van a vestuarios tras la expulsión de Carbonell

45+3'
Primera parte

Expulsado Carbonell

El centrocampista recibió su segunda amarilla por una falta sobre Parera

45+2'
Primera parte

Tarjeta para Álvaro Ramón

El lateral ve su quinta tarjeta amarilla de la temporada y se perderá el próximo encuentro del Racing

45'
Primera parte

Casiiii

A punto de marcar Álvaro Peña de falta. Su disparo se marchó ligeramente alto

44'
Primera parte

Veredicto

El árbitro mantiene la amarilla

41'
Primera parte

Revisión

Pablo López pide la roja y hace uso del FVS

40'
Primera parte

Tarjeta para Kike Márquez

El jugador del Zamora la vio por un codazo a Tejera.

39'
Primera parte

Córner para el Racing

Buen centro de Álvaro Juan, que despejó a córner Rufo

38'
Primera parte

Tarjeta para Carbonell

El '17' del Zamora recibió la amonestación por protestar

37'
Primera parte

Calma

El Racing trata de rebajar las pulsaciones del duelo y gestionar más la posesión del balón

35'
Primera parte

Disparo flojito

Parera detiene con seguridad el disparo de Kike Márquez

34'
Primera parte

Fuera de juego

Álvaro Juan estaba en fuera de juego cuando remató el centro de Pascu

32'
Primera parte

Muy pasado

El centro de Tejera se paseó por el área sin que nadie lo rematase

30'
Primera parte

Por poquito

Centro de Jairo al que no llega por poquito Álvaro Juan

29'
Primera parte

Fuera de juego de Pascu

El '10' racinguista estaba ligeramente adelantado cuando recibió el pase de Tejera.

28'
Primera parte

Pareraaaa

Gran parada del balear a disparo de Merchan

25'
Primera parte

Falta a favor del Racing

Buen acción de Migue Leal, que fue derribado por Merchan.

24'
Primera parte

Ruge A Malata

La parroquia racinguista despertó tras el gol de A Quenlla.

21'
Primera parte

Goooooooooooooooool del Racing

Marca Antón Escobar, que aprovechó un mal rechace de Fermín para poner el 1-0

19'
Primera parte

Puños fuera

Bien Parera despejando el peligro

18'
Primera parte

Córner para el Zamora

Bien Zalaya cortando el centro de Rufo

17'
Primera parte

A puntoo

Casi marca Chema Rodríguez, pero su disparo se fue lamiendo la cepa del poste

16'
Primera parte

Primer córner para el Racing

Buena combinación entre Jairo y Álvaro Ramón, que acaba en saque de esquina a su favor.

15'
Primera parte

Casii

No lleva Álvaro Juan a buena apertura de Escobar.

13'
Primera parte

Se duele Antón Escobar

El delantero racinguista recibió un golpe de Luismi, pero puede continuar sin problemas.

11'
Primera parte

Muy desviado

Disparo sin mucha fortuna de Kike Márquez.

10'
Primera parte

Bien replegado

El Zamora se encuentra muy cómodo cuando el Racing tiene el balón, ya que su plan es robar y salir a la contra.

8'
Primera parte

Presiona el Racing

El conjunto de Pablo López sube líneas.

6'
Primera parte

Muy desviado

El lanzamiento de falta de Tejera se fue muy alto.

5'
Primera parte

Tarjeta para Markel

Fuerte falta del '16' de Zamora sobre Álvaro Juan 

3'
Primera parte

Fuera de juego

Álvaro Ramón estaba ligeramente adelantado cuando recibió el pase de Tejera

2'
Primera parte

Poco juego

Ambos equipos no están pasando del medio campo. Las defensas están apretando mucho.

1'
Primera parte

Juego aéreo

Ambos equipos buscan los duelos aéreos debido la cantidad de agua que está cayendo.

1'
Primera parte

Inicio de partido

Comienza el encuentro en A Malata bajo una intensa lluvia. El Racing atacará hacia Fondo Sur.

A vestuarios

Ambos equipos se marchan a vestuarios para recibir sus últimas instrucciones.

Alabanzas del rival

Óscar Cano, técnico del Zamora, alabó al Racing y a sus jugadores. Descubre lo que dijo sobre el cuadro verde.

El once del Zamora

El conjunto dirigido por Óscar Cano saldrá con: Fermín; Rufo, Luismi, Athuman, Miki Codina, Merchan; Carlos Ramos, Markel; Carbonell, Kike Márquez y Eslava.

El once del Racing

El conjunto ferrolano saldrá con: Parera; Migue Leal, Álex Zalaya, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Álvaro Peña, Sergio Tejera; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Pascu y Antón Escobar.

Misma idea

Álvaro Peña, una de las piezas claves para Pablo López, también habló en la misma línea que su entrenador. 

Palabras de Pablo López

El técnico herculino espera que su equipo siga creciendo ante el Zamora, como ha hecho hasta ahora en la liga. Descubre sus palabras.

La previa

El Racing de Ferrol se mide a un Zamora ante el que espera sumar los tres puntos para recortar distancias con los dos primeros clasificados. Los visitantes, por su parte, buscan escalar posiciones en la tabla. Descubre las claves de este duelo.

¡¡Bienvenid@s!!

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience el encuentro entre el Racing de Ferrol y el Zamora que se disputará en A Malata.

