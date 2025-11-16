En Directo | Racing de Ferrol-Zamora
El conjunto de Pablo López quiere darle continuidad a la victoria frente al Arenteiro
Cambio en el Zamora
Se retira Eslava y entra Farrel.
Se reanuda el partido
Después de varios minutos de parón se reanuda el partido .
Se duele Migue Leal
El lateral derecho se hizo daño al despejar un balón
Se agita el partido
El Zamora se anima en ataque y el Racing busca sentenciar a la contra
Falta en ataque
Zalaya arrolló a su defensor cuando iba a rematar el envío de Tejera
Nuevo córner
Otra oportunidad para el Racing a balón parado
Córner para el Racing
Buena acción de Migue Leal, que forzó un córner
Fuera de juego
Kike Márquez estaba en posición antirreglamentaria
Replegado
El Zamora, con uno menos, sigue con su mismo plan
Segunda parte
Vuelve a rodar el balón en A Malata
Descanso
Ambos equipos se van a vestuarios tras la expulsión de Carbonell
Expulsado Carbonell
El centrocampista recibió su segunda amarilla por una falta sobre Parera
Tarjeta para Álvaro Ramón
El lateral ve su quinta tarjeta amarilla de la temporada y se perderá el próximo encuentro del Racing
Casiiii
A punto de marcar Álvaro Peña de falta. Su disparo se marchó ligeramente alto
Veredicto
El árbitro mantiene la amarilla
Revisión
Pablo López pide la roja y hace uso del FVS
Tarjeta para Kike Márquez
El jugador del Zamora la vio por un codazo a Tejera.
Córner para el Racing
Buen centro de Álvaro Juan, que despejó a córner Rufo
Tarjeta para Carbonell
El '17' del Zamora recibió la amonestación por protestar
Calma
El Racing trata de rebajar las pulsaciones del duelo y gestionar más la posesión del balón
Disparo flojito
Parera detiene con seguridad el disparo de Kike Márquez
Fuera de juego
Álvaro Juan estaba en fuera de juego cuando remató el centro de Pascu
Muy pasado
El centro de Tejera se paseó por el área sin que nadie lo rematase
Por poquito
Centro de Jairo al que no llega por poquito Álvaro Juan
Fuera de juego de Pascu
El '10' racinguista estaba ligeramente adelantado cuando recibió el pase de Tejera.
Pareraaaa
Gran parada del balear a disparo de Merchan
Falta a favor del Racing
Buen acción de Migue Leal, que fue derribado por Merchan.
Ruge A Malata
La parroquia racinguista despertó tras el gol de A Quenlla.
Goooooooooooooooool del Racing
Marca Antón Escobar, que aprovechó un mal rechace de Fermín para poner el 1-0
Puños fuera
Bien Parera despejando el peligro
Córner para el Zamora
Bien Zalaya cortando el centro de Rufo
A puntoo
Casi marca Chema Rodríguez, pero su disparo se fue lamiendo la cepa del poste
Primer córner para el Racing
Buena combinación entre Jairo y Álvaro Ramón, que acaba en saque de esquina a su favor.
Casii
No lleva Álvaro Juan a buena apertura de Escobar.
Se duele Antón Escobar
El delantero racinguista recibió un golpe de Luismi, pero puede continuar sin problemas.
Muy desviado
Disparo sin mucha fortuna de Kike Márquez.
Bien replegado
El Zamora se encuentra muy cómodo cuando el Racing tiene el balón, ya que su plan es robar y salir a la contra.
Presiona el Racing
El conjunto de Pablo López sube líneas.
Muy desviado
El lanzamiento de falta de Tejera se fue muy alto.
Tarjeta para Markel
Fuerte falta del '16' de Zamora sobre Álvaro Juan
Fuera de juego
Álvaro Ramón estaba ligeramente adelantado cuando recibió el pase de Tejera
Poco juego
Ambos equipos no están pasando del medio campo. Las defensas están apretando mucho.
Juego aéreo
Ambos equipos buscan los duelos aéreos debido la cantidad de agua que está cayendo.
Inicio de partido
Comienza el encuentro en A Malata bajo una intensa lluvia. El Racing atacará hacia Fondo Sur.
A vestuarios
Ambos equipos se marchan a vestuarios para recibir sus últimas instrucciones.
Alabanzas del rival
El once del Zamora
El conjunto dirigido por Óscar Cano saldrá con: Fermín; Rufo, Luismi, Athuman, Miki Codina, Merchan; Carlos Ramos, Markel; Carbonell, Kike Márquez y Eslava.
El once del Racing
El conjunto ferrolano saldrá con: Parera; Migue Leal, Álex Zalaya, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Álvaro Peña, Sergio Tejera; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Pascu y Antón Escobar.
Misma idea
Álvaro Peña, una de las piezas claves para Pablo López, también habló en la misma línea que su entrenador.
Palabras de Pablo López
La previa
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience el encuentro entre el Racing de Ferrol y el Zamora que se disputará en A Malata.