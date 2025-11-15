Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Cada jornada vamos creciendo en una idea de juego”

Pablo López, dando instrucciones a sus jugadores durante un partido ALFAQUÍ

Vuelve Pablo López al banquillo después de ver los dos últimos partidos desde la grada por la sanción que se le impuso tras ser expulsado frente al Celta Fortuna. Y, a pesar de que en su ausencia David Pérez hizo un trabajo “espectacular” –“trato de rodearme de los mejores y David es uno de los mejores entrenadores que hay en Galicia”, asegura–, el preparador herculino reconoce que ya tenía ganas de volver. “Es que gusta estar a pie de campo para modificar cosas”, dice.

La victoria de la semana pasada sobre el Arenteiro ha permitido a la plantilla racinguista pasar una semana con más confianza. Pero la llegada del Zamora presagia dificultades porque, como recuerda Pablo López, “es uno de los candidatos a estar arriba, dicho por su presidente, porque el desembolso económico que han hecho es para intentar ascender. Es lo que demuestra lo difícil que es cada encuentro”.

Conocido

Al frente del Zamora estará Óscar Cano, un entrenador que debutó al pasado miércoles en el partido ante el Ourense CF. Por eso, a pesar de no tener demasiadas referencias de lo que pretende hacer en esta nueva etapa, el entrenador racinguista indica que “sabemos cuáles son las características de sus equipos: le gusta combinar desde atrás y acumular pases para llegar a la portería contraria. Estaremos preparados para lo que hagan”.

Enfrente, y a falta todavía de muchas jornada para llegar al final de la liga regular, el Racing sigue su proceso. “Cada jornada nos vamos conociendo más y vamos creciendo juntos en la idea de juego que tenemos”, dice el preparador verde.