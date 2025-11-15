El Racing de Ferrol, a seguir la escalada

Álvaro Ramón, conduciendo la pelota en el partido ante el Arenteiro ALFAQUÍ

Otra vez se le presenta al Racing la posibilidad de acercarse al liderato del grupo 1 de Primera RFEF. Entre su última victoria sobre el Arenteiro, y tras los resultados cosechados este fin de semana por los equipos que tenía por delante, el equipo tiene la oportunidad de escalar a la segunda posición. Eso sí, para ello debe derrotar al Zamora esta domingo –18.45 horas, A Malata– y volver a instalarse en una dinámica triunfal que confirme que está llamado a pelear entre los mejores del campeonato regular... y luego por el ascenso.

Pero, más allá de estar mejor o peor situado en la tabla, lo que el Racing pretende confirmar es que A Malata sea su principal vivero de puntos. Aunque la derrota ante el Tenerife en el último partido que jugó como local hace que ya no ostente la condición de invicto en su feudo –solo quedan Arenas de Getxo, Barakaldo y Lugo con esa condición–, en su estadio es donde ha sumado la mayor parte de los puntos que lleva –once, fruto de tres victorias y dos empates–, una línea por la que pretende continuar esta vez.

Además, el cuadro verde se presenta al partido con la inyección de moral que supuso su victoria frente el Arenteiro, un equipo que aún no había perdido en su feudo y que cayó ante la solidez de un rival que hizo lo que había que hacer en ese terreno de juego. Fue la demostración de que el Racing, si es capaz de mantener su portería a cero, tienes armas de sobra como para marcar. Es lo que espera volver a demostrar esta vez para, así, tener más cerca la posibilidad de sumar otra victoria y mantenerse entre los mejores del grupo.

Rival

Enfrente, el Zamora se presenta en A Malata con la idea de iniciar una nueva etapa de la mano de Óscar Cano, encargado de ocupar la plaza dejada por el destituido Juan Sabas. Aunque el cuadro castellano tiene en mente quedar lo más arriba posible para luchar por dar el salto al fútbol profesional español, hasta ahora la irregularidad que ha mostrado le hace estar en zona media de la clasificación. Sin embargo, la capacidad de los integrantes de su plantilla lo presentan como un adversario difícil.

El cuadro verde también quiere hacer valer el empuje de una afición que no deja de apoyar a los suyos cada vez que tiene la ocasión. Es el jugador número doce para acercar a los suyos al triunfo.