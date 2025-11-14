Óscar Cano, entrenador del Zamora: “El Racing es un superequipo”

Óscar Cano. dirigiendo al Badajoz en un partido en A Malata DANIEL ALEXANDRE

El de A Malata será el segundo partido del Zamora desde que lo dirige Óscar Cano. Y, además del poco tiempo de descanso con el primero –el que disputó el pasado miércoles frente al Ourense CF y que terminó con empate sin goles, reflejo de un encuentro que el entrenador calificó como “malísimo”–, la capacidad del adversario que va a tener enfrente es lo que más preocupa al preparador andaluz: “Es que estamos hablando de un superequipo”.

Cano destacó la capacidad del Racing tanto como entidad –“es un club muy atractivo dentro de la categoría”, apuntó– como por la gente que en él trabaja –“cuenta con un director deportivo que es capaz de construir grandes plantillas”, destacó–. De ahí que espere para este domingo un rival “muy fuerte en todas sus líneas, que puede proponer muchos tipos de fútbol en función de las circunstancias”. Por eso está convencido de que “vamos a tener que hacer muchas cosas bien si queremos sacar algo positivo de este encuentro”.

Calma

A partir de eso, y partiendo de la calma, el preparador de la escuadra castellana espera que los suyos sean capaces de mejorar sus prestaciones de cara al encuentro contra el Racing. “Tenemos que ser un equipo que cuando pueda sea protagonista con el balón, que genere situaciones y circunstancias que nos vengan bien para tener la pelota, para progresar con sentido”. De esta forma, Cano recuerda que “todo lo que hagas mal con la pelota acaba cerca de tu portería y con peligro, así que eso es lo que hay que evitar”.

De esta manera, el preparador asume que “lo que tenemos que hacer es controlar mucho más las cosas, ser más ordenados con la pelota y que eso vaya dando la oportunidad de poder desequilibrar al contrario”. De ahí que espera que en el encuentro de A Malata el Zamora tenga la posibilidad de “pasarse la pelota, con sentido. Esa va a ser el trabajo a partir de ahora” y la forma en la que el cuadro zamorano espera llevarse los tres puntos de Ferrol para, de esta manera, empezar a escalar en la tabla clasificatoria de la categoría.