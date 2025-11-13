Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya sabe cuándo jugará en el campo del Cacereño

Este partido, correspondiente de la decimoquinta jornada del campeonato de liga, será el tercero que el equipo verde dispute en siete días

Juan Quijano
Juan Quijano
13/11/2025 18:05
Once titular del Racing en el partido contra el Arenteiro
Once titular del Racing en el partido contra el Arenteiro
ALFAQUÍ

El partido que el Racing jugará en el campo del Cacereño, con motivo de la decimoquinta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF, ha quedado fijado para las 20.30 horas del sábado 6 de diciembre. Este encuentro se disputará en el campo Príncipe Felipe de la capital cacereña.

Este será el tercer choque que el cuadro verde juegue en el plazo de una semana. El sábado 29 de noviembre recibirá en A Malata el Mérida y el martes 2 de diciembre se enfrentará al Huesca, también en el estadio de la ciudad naval, con motivo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

Te puede interesar

Presentación premios Paraguas

Los Premios Paraugas dan a conocer a los 33 finalistas de 2025
Montse Fernández
Captura de un vídeo grabado durante la intervención policial tras la discusión

Por pedir 20 euros en una "visita" a deshoras: el motivo tras la amenaza con motosierra en Caranza
Redacción
Visita de Julio Abalde a la emisora en el centro cívico de Canido

Rádio FilispiM reivindica un dial propio al subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, en Canido
Redacción
diariodeferrol-profesions

Las profesiones que marcarán el 2026 y las claves para no quedarse atrás
Contenido Patrocinado