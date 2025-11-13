El Racing de Ferrol ya sabe cuándo jugará en el campo del Cacereño

Once titular del Racing en el partido contra el Arenteiro ALFAQUÍ

El partido que el Racing jugará en el campo del Cacereño, con motivo de la decimoquinta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF, ha quedado fijado para las 20.30 horas del sábado 6 de diciembre. Este encuentro se disputará en el campo Príncipe Felipe de la capital cacereña.

Este será el tercer choque que el cuadro verde juegue en el plazo de una semana. El sábado 29 de noviembre recibirá en A Malata el Mérida y el martes 2 de diciembre se enfrentará al Huesca, también en el estadio de la ciudad naval, con motivo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.